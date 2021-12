Irán reitera que cese de las sanciones salvará acuerdo nuclear

Entornointeligente.com / El representante iraní en las Conversaciones de Viena, Ali Baghri Kani, anunció que este marte comenzarán en Viena las conversaciones en el ámbito del comité de expertos para debatir sobre el levantamiento de las sanciones a Teherán, elemento que considera clave para el éxito del intercambio.

Kani precisó que los delegados de varios países participantes han expresado la relevancia de dar seguimiento al cese de las sanciones unilaterales y las garantías que deben ofrecer.

“En la reunión de hoy, la República Islámica de Irán subrayó una vez más que la clave para el éxito y el progreso de las conversaciones hacia un acuerdo es la eliminación efectiva y práctica de las sanciones”, dijo

Joint Commission of the #JCPOA is convened just now. pic.twitter.com/OSfOCvILtm

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN-Vienna (@PMIRAN_Vienna) December 27, 2021 El negociador principal Iraní explicó que se decidió comenzar a discutir este martes la cuestión de la cancelación de las medidas unilaterales y las propuestas de Irán en relación con dos cuestiones importantes como la verificación de la cancelación del embargo y las garantías, junto al embargo financiero y bancario que se discutirá entre los delegados

Las negociaciones entre Irán y el G4+1 (Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania ) arrancaron nuevamente este lunes 27 de diciembre

El coordinador de la Unión Europea para las conversaciones nucleares con Irán, Enrique Mora, alertó en conferencia de prensa que habría que adoptar difíciles decisiones tanto en Teherán como en Washington

Luego del encuentro aseveró que los negociadores continuarán durante toda la semana, pero que se detendrán del viernes al domingo por razones logísticas. Luego retomarán la mesa de diálogo el siguiente lunes

El vicecanciller iraní para Asuntos Exteriores, Ali Baqeri Kani, comentó que es una señal prometedora que los dos lados opuestos a Irán hayan aceptado de manera seria el tema de las sanciones en la agenda. “Si este asunto avanza, creemos que podría facilitar un futuro acuerdo”, agregó

Irán dice que conversaciones en Viena “avanzan por buen camino” Por otra parte, el canciller de Irán ha aseverado que las conversaciones de Irán con el Grupo 4+1 en Viena están progresando y van por buen camino

En declaraciones a la prensa, el máximo diplomático iraní, Hosein Amir Abdolahian, ha calificado este martes de buenas y correctas el transcurso de las conversaciones en la capital austriaca y se ha mostrado optimista con respecto a ellas si la contraparte muestra suficiente voluntad

“Nuestras conversaciones van por buen camino. Lo importante es que ahora tenemos un texto (borrador) común y unificado en el que se centra nuestro equipo negociador, y las otras partes se centran en los temas que hemos puesto entre paréntesis, es decir, los temas en los que tenemos desacuerdos”

Esta necesaria conclusión, ha proseguido, se ha hecho en las dos rondas anteriores de negociaciones llevadas a cabo durante el anterior gobierno

“Estamos trabajando en un acuerdo sobre los puntos de desacuerdo que se mencionan entre paréntesis en ese texto, y los equipos están muy centrados en ellos”, precisó

