Kinder educatie unit AZP ‘uniek voor Suriname’

PARAMARIBO – “Dit is uniek voor het AZP, want ons motto ‘Moving Lives Forward’ geldt niet alleen voor het medische aspect, maar zeker ook voor het welzijn van de patiënt. Ziekte is beangstigend voor eenieder, maar voor kinderen des te meer”, benadrukt kinderarts Laurindo Kloof. De Kinder Educatie Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo die maandag werd geopend is daarom van wezenlijk belang. “Een droom die uitkomt”, zegt Kloof.

Dat een kind ziek is en in het ziekenhuis komt te liggen, is niet leuk. Laat staan dat het dan ook nog eens niets om handen heeft. Daar is verandering in gekomen, want vanaf maandag kunnen zieke kinderen tussen vier en zestien jaar weer leren, spelen, lezen en afleiding zoeken in een positieve en gezellige omgeving: de kinder educatie unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Deze is, door financiering van de stichting Belvosur, na veertig jaar weer nieuw leven ingeblazen.

Kinderen kunnen er een puzzel maken, lezen of met een professionele pedagogische begeleider zaken leren, legt Kloof uit. De ruimte is binnen enkele maanden operationeel gemaakt, maar is nog (lang) niet af. “Dit is de eerste stap”, aldus Kloof. “We willen de ruimte nog mooier maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe tegels en een toilettengroep.”

Het idee is ook om een voorbeeldscan te plaatsen, “zodat de kinderen alvast spelenderwijs kennis ermee kunnen maken, zodat het niet meer zo beangstigend is als zij er in het echt mee te maken krijgen”. Want, zo stelt Kloof, “als je een kind kunt geruststellen heb je een grotere kans tot slagen. Minder stress leidt ertoe dat het lichaam in staat van rust is en daardoor sneller zal genezen”.

