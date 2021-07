Precio del dólar HOY en Venezuela: Jueves 14 de Enero 2021

Entornointeligente.com / El Precio del dólar HOY en Venezuela : Miércoles 28 de Julio 2021 se ubica en Bs. 4.200.142,28 bolívares por dólar en el mercado según el portal Dolar Today , y en 4.098.335,54 bolívares por dólar , según la cuenta de Monitor Dólar .

Por su parte, el precio del dólar en el mercado oficial también registró variaciones y para hoy se cotiza en 3.885.813,04 bolívares por dólar de acuerdo a lo publicado por el BCV .

A continuación así se cotiza el precio del dólar hoy Miércoles 28 de Julio 2021 según los dos medidores del billete verde:

Dolar Today en Twitter (@dolartoday) El indicador más conocido del mercado negro venezolano cotiza el precio del dólar hoy en Bs.4.200.142,28

Monitor Dolar en Twitter (@MONITORDOLAR_VZLA2.0) Mientras tanto, según la cuenta Monitor Dólar Vzla, el precio del mercado se ubica en Bs. 4.098.335,54

🇻🇪Promedio del dólar 28/07/2021 9:00 AM Bs 4.098.335,54 por 1 dólar americano. El valor asciende con respecto a la publicación anterior. Existe una diferencia del dólar paralelo con el Banco Central de Venezuela de Bs 109.492,31 que se traduce en 2,67%. pic.twitter.com/RnC3Op1uFS

— MONITORDOLAR_VZLA2.0 (@0Vzla2) July 28, 2021 En Paralelo en Instagram (@enparalelovzla) Por su parte, la tasa de cambio para el dólar en Venezuela según la cuenta En Paralelo Vzla es de Bs . 4.170.123,60

View this post on Instagram A post shared by Monitor Dolar Vzla (@enparalelovzla)

Precio del dólar actualizado a las 9AM del Miércoles 28 de Julio 2021

