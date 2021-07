Loncon dice que aún no están las condiciones mínimas en el ex Congreso: “Aquí la gente ha bajado de peso”

Entornointeligente.com / Durante la noche de este martes y tras una nueva jornada de sesiones en la Convención Constitucional , la presidenta Elisa Loncon defendió el trabajo realizado y manifestó que aún “no están las condiciones” para sesionar adecuadamente en el ex Congreso Nacional.

“Lo más importante para nosotros es dar cuenta de que aquí se avanza, en definiciones, votaciones, y en regular el proceso de cómo vamos a funcionar como constituyente para hacer lo que estamos encomendados, que es escribir la Constitución”, comenzó señalando al respecto la autoridad.

“Hay bastante ánimo. Somos 155 constituyentes y dentro de eso, hay muchas tareas y tipos de opiniones y de palabras que ellos tienen que dar cuenta. Hay ánimos de trabajar, las comisiones se quedan hasta tarde y noche sesionando , porque sabemos la circunstancia en que estamos trabajando y la responsabilidad que tenemos”, añadió.

Sin embargo, tras enfatizar en que el plazo para llevar a cabo la tarea es acotado, acusó que “aquí no están dadas las condiciones estructurales para avanzar con mayor facilidad y tampoco fueron dadas las condiciones funcionales para que esto hubiera empezado desde el primer día sin estar resolviendo cosas cotidianas, domésticas, que han tomado mucho tiempo”.

“A mi me gustaría que las condiciones estuvieran dadas. O sea, condiciones tan elementales como que tuviéramos espacio para almorzar. Aquí no hay espacio para hacerlo. Los convencionales han tenido que almorzar en las escaleras, yo estoy trayendo comida de la casa y en un espacio de mi oficina puedo comer, pero esas son condiciones mínimas”, agregó al respecto.

En ese sentido, enfatizó en que la Convención “tiene pocos recursos para resolver situaciones de espacio. Estamos sesionando en el ex-Congreso y no en el Palacio Pereira porque acá están las condiciones técnicas y allá no. Aquí la gente ha bajado de peso, es verdad. Esa es la realidad con la cual ha comenzado a trabajar la Convención Constitucional” , agregó.

Por otra parte, Loncon fue consultada por las críticas desde Vamos por Chile por los gastos de la mesa: “Respondimos en el hemiciclo que no podemos responder por gastos previamente definidos. Pedimos precisión, es una opinión clara y que no nos responsabilicen a nosotros, que no hemos gastos adicionales para que esto esté funcionando mínimamente”, sostuvo.

“Los traslados, la estadía, los hoteles de quienes vienen de regiones. Es lo básico. Recibimos la información la semana pasada, el 22, desde la Subsecretaría de los gastos que se hizo a la comisión de Presupuesto. Y esa es la información oficial que recién recibimos en esta fecha. Y con eso empezó a salir una situación en la prensa sin que se conversara con nosotros. Cualquier información que no esté clara hace daño”, agregó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

