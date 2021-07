La perversión de la democracia participativa

Antes que nada, quiero aclarar que apoyo totalmente la aplicación de la justicia a los corruptos y también voy con la democracia participativa cuando, en fondo y forma, es necesaria para que un país tome decisiones trascendentes NO incluidas aún en sus leyes.

Considero además, don Lorenzo , que la próxima consulta popular para enjuiciar a “actores del pasado” por sus “decisiones políticas” pervierte la democracia participativa y sólo nos traerá más conflictos internos a muy diversos niveles.

Como ejemplo micro -pero que seguramente se repite por todo el país- le comparto una historia verídica de alguien cercano:

Don Federico vive en una comunidad de San Felipe del Progreso, EDOMEX. Ayer se reunió con un amigo, a quien llamaremos Juan y que milita en MORENA. Los representantes de su partido ordenaron a Juan juntar al menos 20 personas y los lleve a votar este próximo domingo 1º de agosto, para la consulta popular.

Don Federico no es miembro de MORENA ni le ve utilidad a la consulta popular, por lo que declinó la invitación. Juan le advirtió que si no acudía, Federico perdería los apoyos que recibe de los programas sociales y que a él iría peor por no cumplir la cuota partidista de acarreados. La coacción del voto no es nueva, ¿pero no se supone que estamos en estos tiempos de “transformación”..?

En los módulos de promoción para la consulta que instaló MORENA, a la gente que se acerca le piden sus datos personales. ¿Por qué y para qué? ¿Es legal, necesario o solo una sutil prueba de fuerza..?

Y luego está la actitud del señor presidente, don Lorenzo . Las reglas de la consulta suponen una veda hacia la propaganda gubernamental, atendiendo al principio de imparcialidad. Pero como Andrés Manuel López Obrador detesta cualquier restricción, siguió con sus promociones en las mañaneras y ahora ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las medidas cautelares ordenadas por el INE. Si el presidente no respeta las reglas, ¿quién entonces?

Enjuiciar a uno o varios ex presidentes es relevante, pero para eso no se necesita este circo; sería suficiente con aplicar la ley. Entristece que México no sea un país serio con el Estado de derecho ni con nuestra democracia.

Más tristeza me da cuando veo el tamaño de decisiones que se tomaron en otros países a través de una consulta. En Gran Bretaña se hizo una para decidir si abandonaba la Unión Europea (2017). En Sudáfrica se preguntó si el país acababa con 44 años apartheid (1995). En Irlanda y después de años de hechos sangrientos, la gente votó sobre si el Ejército Republicano Irlandés debía firmar un acuerdo de paz con Inglaterra (1998).

Las decisiones fueron absolutamente trascendentes, a lo cual debemos añadir que los gobiernos y demás actores políticos se atuvieron a los resultados, les hayan favorecido o no en sus intereses.

Consultas como las anteriormente mencionadas, ¡esas sí transforman a un país, doctor Córdova ! La decisión final no siempre trae los beneficios esperados -como fue el brexit -, pero el saldo fue una decidida participación ciudadana, así como un gran respeto por la ley y los procesos electorales, de tal suerte que las naciones pudieron seguir adelante.

No quisiera estar en sus zapatos ni en los del resto de los consejeros del INE, doctor, porque si el resultado no es lo que el presidente desea, les va armar la de Dios es Cristo ; como si ustedes tuvieran la culpa de que la consulta sea un ejercicio demagógico.

Prepárense…

