Gonzo reveló ser de “género fluido” en los Muppet Babies +VIDEOS

Entornointeligente.com / La indefinición de género, género múltiple o asignación de un tercer género está en boga. Tanto que ya no es sorpresa que hasta en comics o series infantiles se toque el tema. Esta vez, con un poderoso mensaje de inclusión el programa Muppet Babies de la cadenaDisney Junior, mostró al entrañable personaje Gonzo en una situación que ha dado de qué hablar.

El portal Infobae observó que en el capítulo Gonzo-rella el personaje creado por el estadounidense Jim Henson decidió mostrarse ante sus amigos ?como realmente es?. La historia narra cómo Miss Piggy y su amiga Summer planean un baile real inspirado en un clásico cuento de hadas, príncipes y princesas.

Las pequeñas le piden a Fozzie, Kermit, Animal y Gonzo que se vistan para la ocasión. Pero en cuanto les muestra el libro ilustrado donde se ve a un par de princesas vistiendo amplios vestidos de gala, el simpático extraterrestre azul exclama:

?¡Guau! ¡Consigan muchos de esos vestidos! ¡Me encantaría usar un vestido así en tu baile real!? , a lo que las niñas responden: ?Pero, Gonzo, Piggy y yo somos las princesas, usamos los vestidos?. ?Así es, de acuerdo con el manual real, las niñas van como princesas, y los niños como caballeros ?, agregó la cerdita.

La respuesta de sus amigas entristeció al pequeño Gonzo, quien no compartió el entusiasmo por el baile como el resto de los chicos. Pese a la desilusión del narigón extraterrestre, el capítulo tiene un final feliz pues el ?Hada rata padre? al ver su sufrimiento, le da un vestido y un antifaz para que pueda asistir al baile .

Sorpresa a lo Gonzo-rella Gonzo, cubriendo su identidad, acude al baile real y logra pasar desapercibido. Luego de la gran noche, el resto de los niños le preguntan por qué no fue a la fiesta pues se perdió a la hermosa princesa que bailó con ellos.

Es en ese momento cuando Gonzo decide hablar sinceramente con sus amigos y les confiesa lo que sucedió: ?Todos, hay algo que necesito decirles?, dice mientras se pone una zapatilla de cristal, cual Cenicienta , ?La princesa que fue a tu baile esta noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!?

El brillante vestido azul con el que bailó la noche anterior impacta a sus amigos: ?Todos esperaban que me viera de cierta manera. No quiero que se enojen conmigo, pero no quiero hacer las cosas porque es la forma en que siempre se han hecho. Quiero ser yo?, expresó sincero Gonzo.

Finalmente, las chicas les ofrecen una disculpa por haberle dicho ?cómo tenía que vestir?, añadiendo que se trata de su amigo y lo aman tal cual es.

