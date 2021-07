Douanebond stelt Achaibersing ultimatum van 48 uur

PARAMARIBO – “De leden zijn het zat en kunnen het niet meer aan. We praten al maanden maar er komt geen schot in de zaak.” Dit benadrukte Joyce de Vlugt, voorzitter van de douanebond, dinsdag na een algemene ledenvergadering.

De douaniers zijn volgens haar teleurgesteld over het feit dat harde afspraken met minister Armand Achaibersing van Financiёn en Planning over rechtspositionele zaken tot nu toe niet zijn nagekomen. De bond wil daarom vordering zien en heeft een ultimatum van 48 uur gesteld aan de bewindsman. Indien de bewindsman niets van zich laat horen is een complete lamlegging van het werk niet uitgesloten. “We kunnen niet zo doorgaan. Er moet een oplossing komen.”

Als voorbeeld noemt De Vlugt het stappen uit Fiso door de douaniers. Volgens haar is er tijdens de vorige regering al een overeenkomst bereikt over dit vraagstuk. “Het zijn zaken die al lopende waren dus het is gewoon continuering van beleid. We zijn straks een jaar verder en er is nog niets gedaan. In de tussentijd is het geld weer ontwaard”, benadrukt de voorzitter.

Ze geeft verder aan dat douaniers vanaf 2018 geen uniform hebben gehad. “We kunnen het niet meer aan. Tot dat de overheid dat in orde heeft gemaakt, komen de leden gewoon in burgerkleding”, maakt ze duidelijk. Een andere kopzorg is de onduidelijkheid die er heerst over dienstwoningen, waarin de leden onder meer te Zanderij en in Nickerie vanaf volgende maand moeten verblijven tijdens hun detachering. De Vlugt stelt dat de huizen op dit moment niet gereed zijn. “Er is geen elektriciteit, geen water. Vanaf begin van het jaar geven we dat aan, maar de dingen zijn nooit aangepakt. Hoe moeten de mensen straks hun intrek nemen in deze woningen.

De maandelijkse gesprekken met directeur Ismaël Kalaykhan van de Belastingen hebben volgens de bondsvoorzitter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Vandaar dat de oplossing nu bij Achaibersing wordt gezocht. “We zijn het hart van de economie, maar er wordt niet naar ons omgekeken”, klaagt een teleurgestelde de Vlugt.

