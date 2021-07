Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni titular da pasta

Entornointeligente.com / Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni titular da pasta Pasta foi recriada como parte de uma minirreforma ministerial para acomodar aliados do presidente. Por G1

28/07/2021 03h06 Atualizado 28/07/2021

1 de 1 Onyx Lorenzoni será ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro — Foto: Reprodução/RBS TV Onyx Lorenzoni será ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro — Foto: Reprodução/RBS TV

O presidente Jair Bolsonaro recriou nesta quarta-feira (28) o Ministério do Trabalho e Previdência e nomeou Onyx Lorenzoni como titular da pasta. A criação do ministério e a nomeação do novo ministro foram publicadas no “Diário Oficial da União” (DOU).

Antes ministro da Secretaria-Geral do governo, Lorenzoni foi acomodado no ministério recém-criado para abrir vaga para Luiz Eduardo Ramos, nomeado também nesta quarta ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ramos era chefe da Casa Civil, que passa a ser ocupada agora pelo senador Ciro Nogueira, outra nomeação publicada no DOU.

As mudanças integram a minirreforma ministerial mais simbólica da gestão Bolsonaro. Pela primeira vez, o Centrão comandaria um dos ministérios mais importantes do governo. O objetivo das mudanças é conter a vulnerabilidade de Bolsonaro no Congresso e tentar frear também a onda desfavorável provocada pela CPI da Covid.

A movimentação também implica em uma desidratação do Ministério da Economia, visto que as pastas de Trabalho e Previdência estavam sob o domínio de Paulo Guedes, que assumiu a área como um “superministro”.

Guedes se reuniu diversas vezes com Onyx Lorenzoni recentemente .

Ministério do Trabalho

A recriação do Ministério do Trabalho foi realizada através da Medida Provisória (MP) 1.058, que altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e terá até 13 secretarias.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com