Bolsonaro nomeia Luiz Eduardo Ramos como ministro da Secretaria de Governo General vai ocupar o lugar que era de Onyx Lorenzoni, que foi nomeado ministro do recém-recriado Ministério do Trabalho. Por G1

28/07/2021 04h38 Atualizado 28/07/2021

General Luiz Eduardo Ramos — Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o general quatro estrelas do Exército Luiz Eduardo Ramos ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (28) do “Diário Oficial da União” (DOU).

A mudança integra uma pequena reforma ministerial da gestão Bolsonaro. Ramos vai ocupar o lugar que era de Onyx Lorenzoni, que foi nomeado, também nesta quarta, ministro do recém-recriado Ministério do Trabalho .

Ramos era chefe da Casa Civil, que passa a ser ocupada agora pelo senador Ciro Nogueira , outra nomeação publicada no DOU desta quarta.

O general quatro estrelas do Exército já havia sido transferido para a reserva remunerada no último dia 15 de julho. Reportagem de “O Globo” informou que Ramos pretendia aposentar a farda para se dedicar mais à articulação política do governo, pela qual negocia com partidos políticos.

“Completo 1 ano compondo o time do nosso Presidente @jairbolsonaro, agora não mais na ativa, e sigo firme no compromisso de construir um Brasil digno para os brasileiros, com os mesmos valores conservadores do nosso Presidente”, postou à época Ramos no Twitter.

Ramos foi para a Secretaria de Governo em junho de 2019, no lugar de Carlos Alberto dos Santos Cruz , general de reserva do Exército que deixou o cargo em 13 de junho do ano passado. Segundo o colunista Gerson Camarotti, o objetivo do presidente Jair Bolsonaro com a mudança à época foi evitar um atrito com a ala militar do governo.

