Ucrania satisfecha con respuesta a rusia

Kiev. (AFP)- Ucrania “no tiene objeciones” a la respuesta dada por Estados Unidos a las demandas de seguridad rusas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. “Vimos la respuesta escrita de Estados Unidos antes de que fuera entregada a Rusia. No hubo objeciones por parte de Ucrania”, escribió Kuleba en Twitter. Ucrania ha sido el detonante de una grave crisis diplomática entre los países occidentales y Rusia, que es acusado de preparar una invasión del país vecino. Rusia se dice a su vez amenazada por los occidentales y pide garantías en materia de seguridad, comenzando por la certeza de que Ucrania no será admitida en la OTAN. Como era esperado, Estados Unidos y la OTAN rechazaron formalmente estas demandas rusas. “Es importante que Estados Unidos siga en contacto con Ucrania antes y después de todos los intercambios que tenga con Rusia. No debe haber decisiones sobre Ucrania sin Ucrania. Regla de oro”, agregó Kuleba. BIDEN CON PRESIDENTE El presidente estadounidense Joe Biden habló con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, informó la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki. Ella precisó que la llamada tuvo como intención hacer un balance de los hechos y no ningún anuncio, en momentos en que las tensiones se mantienen en un punto álgido en torno a Ucrania por la amenaza de una invasión rusa. Estados Unidos ha prometido ante esta crisis que no hay solución “sobre Ucrania sin Ucrania”, por lo que ha mantenido frecuentes vías de comunicación con Kiev.

