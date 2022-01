¿Por qué circulación del dólar no aumenta el poder adquisitivo del venezolano?

Entornointeligente.com / 1345203

Caracas .- Actualmente el dólar es la moneda más usada como medio de pago en Venezuela. Más de 60% de los pagos, en promedio, se hacen en divisas, principalmente dólares. La liquidez en dólares, en efectivo, es 6 veces más grande que toda la liquidez en bolívares, esto según un estudio realizado por Ecoanalítica.

Pero el flujo de dólares en la población no es sinónimo de que tengan un buen poder adquisitivo, puesto que el sueldo mínimo establecido por el gobierno de Maduro es de tan solo 10 bolívares (7,00 bolívares de sueldo base más 3 bolívares por concepto de bono de alimentación), equivalente a 2 dólares, según la tasa del dólar paralelo.

El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que el 71% de los ingresos son en dólares, pero solo el 24% puede cubrir la canasta básica. Te explicamos en claves por qué la circulación del dólar no aumenta el poder adquisitivo del venezolano, de acuerdo con lo expuesto por el economista Carlos Peña en una entrevista para Unión Radio la tarde del 26 de enero:

En Venezuela no hay una dolarización oficial sino una dolarización de facto , que es cuando una moneda, en este caso el dólar , gana peso en la economía, pero a la vez convive con la moneda nacional, que es el bolívar. Esto surgió por la hiperinflación que hay en el país. El economista aseguró que la hiperinflación destruyó el bolívar y su poder adquisitivo. Peña explicó que la mayoría de los venezolanos cobran sueldos en bolívares, que aunque sí hay una mayor cantidad de transacciones que se están dando en dólares, los precios también se están manejando en dólares , entonces los ciudadanos no tiene los dólares, pero los pagan en bolívares, por lo tanto esos bolívares tampoco les alcanza para poder cubrir la canasta básica. El sector privado es el que de alguna manera tiene ajustados sus salarios al tipo de cambio, al dólar, pero en el sector público todavía no han ajustado los salarios, los profesores, los empleados del Gobierno no están ajustados al tipo de cambio, entonces el problema está en que como tenemos un proceso hiperinflacionario, que sigue latente, que está allí, hace que los precios varíen de una manera muy rápida porque no hay estabilidad de precio. Un problema que agrava esta situación es que en el país hay una inflación que no ha parado, el año pasado la tasa de inflación cerró en 680%, entonces mientras no se trabaje en ello, en bajarla, cualquier cantidad de dinero que te paguen en tipo de cambio, dólares, eso se te va a volver sal y agua porque el proceso hiperinflacionario sigue siendo alto. Con información de Unión Radio

Redacción El Pitazo Economía

