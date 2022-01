Pékerman inicia este viernes su era con la Vinotinto ante una necesitada Bolivia

Entornointeligente.com / Luis «El Teacher» Cárdenas.- La selección de Venezuela está lista para afrontar este viernes 28 de enero su primer encuentro en la era del entrenador argentino Néstor Pékerman, cuando se enfrente a su similar de Bolivia, que está a cargo del DT venezolano César Farías, en el estadio Agustín Tovar, «La Carolina» de Barinas, por la fecha 15 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, donde la Vinotinto no se juega nada en cuanto a sus opciones de clasificar, pero si le puede dañar el caminado al altiplano, que aún está en la pelea. Luego de varios días entrenándose el seleccionado nacional en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Porlamar (CNAR), ante el hermetismo que ha existido alrededor del combinado criollo por parte de su entorno, como parte de las exigencias del cuerpo técnico, poco se sabe sobre sistemas tácticos, piezas, forma y fondo que tendrá este proceso Pékerman, pero a su vez hay muchas expectativas y confianza en el trabajo que vienen realizando y que pronto puede rendir grandes frutos. Para este duelo Venezuela tendrá el regreso de su goleador histórico, José Salomón Rondón, a usente en los últimos compromisos del seleccionado nacional, que sin embargo ha recibido el llamado de Pékerman, confiando en que aún le puede aportar en el ataque. Pero también otros experimentados como el capitán Tomás Rincón, Jhon Chancellor o Josef Martínez. Pero también están otros referentes como Yeferson Soteldo, Yordan Osorio, Rómulo Otero, Darwin Machis y Roberto Rosales, junto a otros talentosos con algún recorrido importante y nuevas joyas que empezarán a aportarle a la Vinotinto, pensando en la Copa América 2024 y al premundial del 2026. En la otra acera está Bolivia, que de la mano de Farías ha logrado mantener sus opciones de pelear por lo menos al repechaje y necesita ganar si desea seguir en esa línea, en un país donde el altiplano no ha podido ganar desde hace 29 años, cuando en 1993 ganó 1-7 con miras al Mundial USA 94. Desde entonces la Vinotinto ha ganado sus últimos cinco duelos de manera consecutiva, además de apuntarse un empate. Desde la llega del ex seleccionador Vinotinto, la Verde pasó de estar resistiéndose solo por salir del último lugar a estar cerca del cuarto puesto, ocupando la séptima plaza con 15 puntos, a cuatro en este momento de Uruguay, que con su victoria a domicilio de este jueves frente a Paraguay ha asaltado ese puesto con 19 unidades y a dos de Colombia, que tiene 17 y es provisionalmente el ocupante del boleto de repechaje. En el 2021 Bolivia logró sumar 14 de sus 15 puntos, con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, teniendo su sede como un fortín para lograr la mayor cantidad de puntos. De la mano de Marcelo Martins Moreno, el actual goleador del premundial, y con una nómina de jugadores que en su mayoría forman parte del torneo local, han logrado sobrellevar las limitaciones futbolísticas con respecto a sus rivales y contra una selección de Venezuela que es última de la eliminatoria y que ha tenido que sortear muchas cosas extra deportivas que se han reflejado en los resultados, no se pueden dar el lujo de fallar, si verdaderamente quieren ir al mundial. . Tags: eliminatorias La Vinotinto Publicidad Opinión

