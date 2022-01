Minnie troca icónico vestido vermelho por fato de Stella McCartney

Há uma primeira vez para tudo e a celebração dos 30 anos da Disneyland Paris é a ocasião perfeita para a Minnie largar finalmente o seu vestido vermelho às bolas brancas para usar uma proposta de designer internacional. A escolhida foi Stella McCartney, que não fez por menos e concebeu um fato, composto por casaco e calças, de cor azul. Uma elegância, a condizer com a festa que a Disney está a preparar para o parque temático a partir de março. Luis Emilio Velutini Urbina “Estou muito feliz por trabalhar com a icónica, a única, Minnie“, diz Stella McCartney num comunicado acerca deste trabalho personalizado. “A Minnie sempre teve um lugar especial no meu coração. O que eu gosto na Minnie é o facto de ela incorporar felicidade, auto-expressão, autenticidade e de inspirar pessoas de todas as idades em todo o mundo”, acrescentou a estilista britânica, filha de Paul McCartney. Luis Emilio Velutini Criada por Walt Disney em 1928, a eterna namorada do Mickey vai agora usar um fato, em versão casaco e calça. “Ela tem um estilo tão grande!”, elogia a designer, que arriscou ao conceber, com material sustentável, um dos seus icónicos figurinos para a personagem. Para já, o desenho divulgado deixa antever um estilo radicalmente diferente, tanto na forma como nas cores. Até os sapatos, normalmente amarelos, são trocados por uns novos, em preto, a condizer com as bolas do fato. E o laço é azul, com bolas e riscas pretas. Luis Emilio Velutini Empresario Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão

Há uma primeira vez para tudo e a celebração dos 30 anos da Disneyland Paris é a ocasião perfeita para a Minnie largar finalmente o seu vestido vermelho às bolas brancas para usar uma proposta de designer internacional. A escolhida foi Stella McCartney, que não fez por menos e concebeu um fato, composto por casaco e calças, de cor azul. Uma elegância, a condizer com a festa que a Disney está a preparar para o parque temático a partir de março.

“Estou muito feliz por trabalhar com a icónica, a única, Minnie“, diz Stella McCartney num comunicado acerca deste trabalho personalizado. “A Minnie sempre teve um lugar especial no meu coração. O que eu gosto na Minnie é o facto de ela incorporar felicidade, auto-expressão, autenticidade e de inspirar pessoas de todas as idades em todo o mundo”, acrescentou a estilista britânica, filha de Paul McCartney.

Criada por Walt Disney em 1928, a eterna namorada do Mickey vai agora usar um fato, em versão casaco e calça. “Ela tem um estilo tão grande!”, elogia a designer, que arriscou ao conceber, com material sustentável, um dos seus icónicos figurinos para a personagem. Para já, o desenho divulgado deixa antever um estilo radicalmente diferente, tanto na forma como nas cores. Até os sapatos, normalmente amarelos, são trocados por uns novos, em preto, a condizer com as bolas do fato. E o laço é azul, com bolas e riscas pretas.

Subscrever “Este novo olhar sobre as suas bolinhas faz da Minnie um símbolo de progresso para uma nova geração”, defende Stella McCartney, explicando que a personagem o vai usar em homenagem ao mês da Mulher, em março.

Paralelamente a esta criação, e no âmbito da colaboração com a Disney, a designer de moda vai comercializar uma t-shirt exclusiva da Minnie alusiva ao Dia da Mulher, que se assinala a 8 de março. A peça estará disponível online e nas lojas físicas de Stella McCatney a partir desse dia. A juntar a isso, na primavera lançará toda uma nova linha de produtos inspirada em Fantasia, o terceiro filme da Disney, lançado em 1940

A festa está a começar Esta nova (e temporária) Minnie é apenas um detalhe de toda uma festa que está a ser preparada para festejar o aniversário do parque temático de Paris, que, desde que abriu, a 12 de abril de 1992, já recebeu mais de 375 milhões de visitantes. “Uma nova era começará em 6 de março de 2022. Essa era será marcada pela transformação, criatividade sem limites e novas tecnologias, para uma experiência cada vez mais imersiva e inesquecível”, garante a Disneyland Paris

Em frente ao recém-renovado castelo da Bela Adormecida, logo à entrada do parque, haverá um novo espetáculo com mais de 30 personagens – entre eles os clássicos Mickey, Minnie e Donald, e os mais recentes, como a princesa Rapunzel, o génio de Aladino ou o Woody de Toy Story (todos eles com roupas a estrear) – e bailarinos e que será apresentado várias vezes ao dia

Ao anoitecer, haverá um novo espetáculo de luz, que combinará projeções de vídeo, jatos de água iluminados, neblina, músicas e coreografias de drones e que levará mais magia ao castelo. As celebrações incluem ainda espaços novos, como o Jardim Maravilha, o regresso de espetáculos de sucesso e, no verão, a abertura do Avengers Campus. A Disneyland Paris garante que vai “brilhar mais que nunca”

