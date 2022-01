Con qué frecuencia debes exfoliar tu cara y cuerpo

Entornointeligente.com / Exfoliar la piel es un paso necesario en su proceso de tratamiento porque elimina la acumulación de células muertas y suciedad que de otra manera obstruye tus poros y mantiene la piel sana.

Expertos en dermatología señalan que la exfoliación permite que emerjan nuevas células de la piel al eliminar las muertas. Estas nuevas células a su vez permiten que la piel se vea más radiante.

La exfoliación también elimina la suciedad y los desechos de la superficie. Al exfoliar diariamente, puede minimizar la apariencia de los poros y hacer que su piel sea menos propensa a los brotes.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBES EXFOLIARTE LA CARA? La frecuencia con la que debe exfoliarse depende completamente de tu piel. Las personas con piel normal deberían exfoliarse al menos tres veces por semana. Esto permitirá una piel más suave y luminosa sin demasiada irritación».

Sin embargo, si tienes una piel propensa al acné, es mejor exfoliarse todos los días para asegurarse de obtener un acabado completamente limpio. Los limpiadores pueden perder parte de la suciedad que se encuentra en lo profundo de los poros, por lo que la exfoliación es una buena manera de eliminar el exceso de suciedad y, a su vez, reducir futuros brotes.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBES EXFOLIAR TU CUERPO? Al igual que tu cara, el resto del cuerpo también debe exfoliarse dos o tres veces por semana para obtener una piel suave y luminosa. Además exfoliarte las piernas y las axilas con más frecuencia te permitirá lograr un mejor afeitado dejándote una piel suave y radiante.

¿CÓMO SABES SI TE HAS EXFOLIADO DEMASIADO? Deje que el producto haga el trabajo, cuando se trata de exfoliar. No es necesario hacerlo con demasiada frecuencia y tan fuerte. Si te has sobre exfoliado, será evidente si sientes que tu cara y tu cuerpo se han frotado y aparecen rojos o sensibles, entonces debes disminuir la intensidad y frecuencia para exfoliar tu piel.

