The Batman: Warner Bros lanza nuevo tráiler con Batman y Catwoman juntos

Entornointeligente.com / En la última semana del año, Warner Bros nos ha sorprendido con uno de los mejores tráileres de The Batman, ya que revela más sobre el Hombre Murciélago, Catwoman, el Acertijo y la brecha que podríamos ver entre Alfred y Bruce Wayne .

Nuevo tráiler de The Batman: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures

El nuevo tráiler de The Batman lleva como título The Bat and the Cat, y esto no es un detalle menor, ya que denota el acercamiento entre Batman de Robert Pattinson y Gatúbela de Zoë Kravitz, quien está muy interesada en saber quién está debajo de esa máscara negra.

PUEDES VER: No miren arriba, crítica: tan pretenciosa como olvidable, la película que brilla tan solo por su elenco Todo indicaría que podríamos disfrutar de un romance entre ambos personajes, que posiblemente se producirá al final de la película. Si todo va tan bien como prometen Matt Reeves y la producción, apreciaremos a estos dos combatiendo el crimen en futuras entregas de The Batman.

Imagen de nuevo tráiler de The Batman: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures

Asimismo, hay imágenes de Batman en casa de Selina Kyle conociendo a sus adorables gatos. En otra escena, el ‘Justiciero’ demuestra preocupación por Catwoman, se le escucha decir que no arruine su vida siendo Gatúbela, a lo que ella le responde que no se preocupe porque tiene nueve más de ellas.

PUEDES VER: Netflix: No miren arriba de Adam McKay, ¿de qué trata la cinta más vista del servicio? Por otro lado, The Riddler tiene ventaja, puesto que ha descubierto la identidad de Batman, llamándolo claramente por su nombre: Bruce Wayne. Alfred no se queda atrás, el mentor y padre del joven Bruce ha guardado un secreto por muchos años y Batman ya lo sabe. “Todos tenemos nuestras cicatrices, Bruce” , dice Alfred Pennyworth.

Imagen de nuevo tráiler de The Batman: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures

Este adelanto trae sorpresas que poco a poco confirman lo que imaginamos en un momento. The Batman de Matt Reeves se estrena en cines el 4 de marzo de 2022 . Luego de unas semanas la cinta llegará a la plataforma de HBO Max.

Imagen de Robert Pattinson como Bruce Wayne en nuevo tráiler de The Batman: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures

