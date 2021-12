¿Quieres comprar productos en AliExpress, pero no sabes cómo? Aquí te vamos a enseñar

Entornointeligente.com / Fundada en 2010 por Jack Ma, AliExpress se ha convertido una de las principales plataformas de ventas online en la actualidad, ya que permite adquirir productos de pequeñas empresas chinas (y de otros países) a precios relativamente accesibles. ¿Quieres saber cómo comprar en esta tienda virtual ? Aquí te vamos a enseñar.

Aunque la plataforma china (que es propiedad de Alibaba Group ) cuenta con una versión de escritorio para visitarla desde cualquier computadora, también tiene una aplicación para dispositivos móviles ( Android o iOS ). Sin embargo, antes de comenzar a utilizarla, deberás registrarte.

PUEDES VER: WhatsApp: ¿deseas saber qué decía un mensaje que fue eliminado antes de que lo leas? ¿Cómo registrarme en AliExpress? Ingresa a la página oficial de AliExpress en español Dirígete hacia el botón ‘ Mi cuenta ’ y elige ‘ Regístrate ’ Aparecerá un pequeño recuadro, donde poner elegir tu país, correo electrónico y una contraseña También es posible crearse una cuenta rápida con Google, Facebook o Twitter Una vez que hayas creado tu cuenta, tendrás que configurar tu cuenta. Primero tendrás que registrarte. Foto: captura de AliExpress

¿Cómo configurar tu cuenta de AliExpress? Ingresa a los ajustes de tu cuenta. Verás que al lado izquierdo aparecen varias secciones Te recomendamos llenar las secciones datos personales, información de seguridad y ‘Dirección de envío’ Cuando hayas colocado todos tus datos en tu cuenta, podrás comenzar a buscar artículos que te gusten. Registra tus datos personales. Foto: captura de AliExpress

¿Cómo comprar en AliExpress? En el buscador escribe una palabra. Por ejemplo Saint Seiya Myth Cloth, Marvel Legends, etc. Te aparecerán un sinnúmero de resultados que puedes filtrar por precio (mas bajo a más alto), cantidad de artículos vendidos, etc. Una vez que ubiques un artículo, te recomendamos leer bien la descripción del producto , ya que pueden ser originales o réplicas. Otra recomendación es verificar la cantidad de ventas y reputación que tiene ese vendedor . De esa forma, evitas caer en una estafa. Cuando hayas resuelto todas tus dudas, puedes pulsar el botón ‘ comprar ’ o ‘ añadir a la cesta ’ para seguir viendo más cosas antes de pagarlas. ¿Cuáles son los métodos de pago en AliExpress? Cuando le das comprar al artículo, aparecerán dos opciones: información de envío (que ya debiste haber llenado) y Métodos de pago . Esta última es la que nos interesa, ya que nos permitirá ingresar los datos de nuestra tarjeta de crédito/débito que puede ser Visa, Mastercard, entre otras. Si tienes una cuenta en WebMoney, también puedes utilizarla. Eso sería todo. Cuando se haya validado la información de tu tarjeta, la compra se habrá realizado con éxito. Añade una forma de pago. Foto: captura de AliExpress

¿Qué hacer si no llega el producto? Si el producto no te llega o lo que te mandaron no es lo que pediste, puedes iniciar una disputa para que te devuelvan el dinero. Recuerda que AliExpress es como un intermediario que mantendrá la paga en una especie de limbo, hasta obtener el visto bueno del comprador.

