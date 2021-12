Prensa internacional informa sobre hostil recibimiento de los hinchas de Cristal a John Mosquera

Entornointeligente.com / Sporting Cristal anunció el fichaje de John Jairo Mosquera , delantero colombiano de 33 años que tuvo un paso extenso por el fútbol europeo y que en las últimas temporadas destacaba en el fútbol boliviano. Este traspaso generó mucha polémica en la hinchada rimense, que mostró su descontento de la peor manera al insultar al futbolista.

Tras este lamentable suceso, la prensa internacional reaccionó al recibimiento de la afición celeste para el exjugador del Werder Bremen.

Mundo Deportivo El medio español resaltó que la afición celeste no está contenta con la llegada del delantero colombiano.

Portada de Mundo Deportivo. Foto: captura

PUEDES VER: Periodista boliviano: “Mosquera está dos peldaños más arriba que Riquelme” Marca (Colombia) El diario calificó a este hecho como “insólito”.

Portada de Marca (Colombia). Foto: captura

Infobae El diario argentino mencionó que la hinchada rimense se encuentra “inconforme” con el fichaje del futbolista de 33 años.

Portada de Infobae. Foto: captura

John Jairo Mosquera analiza no llegar a Perú tras insultos de los hinchas de Cristal El periodista Alejandro Cabo expuso que el propio jugador de 33 años estaría analizando resolver su contrato con Sporting Cristal debido a los miles de comentarios negativos que recibió por parte de los fanáticos celestes.

PUEDES VER: Sporting Cristal y un 2021 atípico: los rimenses brillaron en todo, menos en la final “En el fichaje de John Jairo Mosquera. Las críticas a la operación por parte de la hinchada de Sporting Cristal ponen en duda, incluso, que el delantero llegue a unirse al conjunto peruano”, indicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Periodista boliviano dice que Mosquera está “dos peldaños más arriba” que Riquelme Luis Sandoval , periodista boliviano, dio más detalles del juego de John Jairo Mosquera y señaló que es un delantero con características interesantes. “John Jairo tuvo 13 goles esta temporada. En lo participativo y lo que es como delantero, creo que está dos peldaños más arriba que Marcos Riquelme, según lo que vimos del juego de ambos en Bolivia”, declaró para el programa Fútbol como cancha.

Lo más visto de Deportes Manchester United vs. Newcastle: la brutal patada de Cristiano Ronaldo que no fue roja ‘El peruano más valioso del mundo’: Renato Tapia es el jugador nacional más caro Lo más visto de La República “Con esto me presento a la gente”: mexicano narra su experiencia con el ‘chip COVID-19′ de Suecia ¿Por qué está bajando el dólar?: las razones detrás de la caída del billete verde este 27 de diciembre WhatsApp: ¿cómo saber qué decía un mensaje que eliminaron antes que lo leas? Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com