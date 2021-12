Microsoft se une a Google y Amazon: cancela participación física en el mayor evento tecnológico del mundo

Entornointeligente.com / La empresa Microsoft se unió a una lista de empresas que optaron por no tener presencia física en el Consumer Electronics Show (CES, su sigla en inglés) , el mayor evento tecnológico del mundo que se desarrollará en Las Vegas desde el 5 al 8 de enero, debido a la preocupación que genera la rápida propagación de la variante ómicron.

Así lo informó Reuters este fin de semana, agregando que el gigante estadounidense del software de todas formas continuará participando en CES de forma remota, según un comunicado.

The Verge fue el primero en informar el viernes que Microsoft no participará físicamente en el CES. Sin embargo, varias son las empresas que hasta el momento han cancelado su participación presencial. En este listado, ya figura el fabricante de automóviles estadounidense General Motors Co (GM.N) , Google de Alphabet Inc. y su empresa de tecnología de vehículos autónomos Waymo, la empresa matriz de Facebook Meta Platforms Inc, Twitter Inc , Lenovo Group, AT&T Inc y Amazon.com Inc.

Reuters consigna que funcionarios de CES dijeron el jueves que el evento aún se llevará a cabo en persona en la fecha establecida con “fuertes medidas de seguridad”, que incluyen requisitos de vacunación, enmascaramiento y disponibilidad de pruebas de Covid-19.

