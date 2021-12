Marvel, estrenos 2022: ¿qué series y películas veremos el próximo año?

Entornointeligente.com / El último 15 de diciembre se estrenó en los cines Spider-Man: no way home , una de las películas más esperadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel . Ahora, tras su lanzamiento, los fans no pueden esperar para conocer qué otras producciones de Marvel Studios están próximos a llegar en los cines y vía streaming (Disney Plus) en 2022.

Series y películas de Marvel en 2022 Doctor Strange in the multiverse of madness – 6 de mayo de 2022

Esta cinta de acción se llevará a cabo luego de los últimos eventos sucedidos en Avengers: endgame. Pese a que todavía no hay una sinopsis oficial, según los tráileres, el doctor Stephen Strange se unirá a Wanda Maximoff (Scarlet Witch) para derrotar a Karl Mordo, quien quiere eliminar a todos los hechiceros.

Thor: love and thunder – 8 de julio de 2022

La película dirigida por Taika Waititi se basará en la serie de cómics The mighty Thor, que fue creada por Jason Aaron y Russel Dauterman. La trama se enfocará en Jane Foster, quien luego de librarse del cáncer con la ayuda del Mjolnir se volverá en la nueva Diosa del Trueno y sustituirá a Thor.

Black Panther: Wakanda forever – 11 de noviembre de 2022

Esta secuela seguirá los pasos directos de su antecesora y se enfocará en Wakanda y cómo el resto del mundo se entera de que ese país tiene acceso al vibranium. Tras esta situación, los guerreros deberán enfrentar a futuros villanos que quieran atentar contra su nación.

She Hulk – mediados de 2022

Jennifer Walters es una chica común y corriente que, tras recibir de emergencia una transfusión de sangre por parte de Bruce Banner, comienza a desarrollar los poderes de Hulk y a crear un alter-ego como el de su primo.

Moon Knight – mediados de 2022

Luego de su llegada a un templo construido para el dios de la luna, Khonshu, en Egipto, Marc Spector muere y regresa reencarnado como la misma deidad y con sorprendentes poderes. Ahora, el protagonista adquiere dos identidades: Steven Grant y Jake Lockley, un millonario y un taxista, respectivamente.

Con sus nuevas habilidades, Marc decide usarlas para el bien y erradicar el crimen de su ciudad.

