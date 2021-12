Ida à inspeção fica mais cara em 2022. Conheça os novos preços

Entornointeligente.com / A ida à inspeção vai ficar mais cara em 2022. As novas tarifas das inspeções técnicas a veículos rodoviários foram publicadas em Diário da República nesta segunda-feira e entram em vigor a partir de 1 de janeiro do próximo ano. O aumento dos preços é superior a 0,9% e tem em conta a taxa de inflação (sem habitação) registada no último mês pelo Instituto Nacional de Estatística.

Se for com um carro ligeiro à inspeção periódica, terá de pagar mais 31 cêntimos a partir de 1 de janeiro: a tarifa sobe para 31,80 euros. O preço-base sobe de 25,60 para 25,85 euros, a que acresce a taxa de IVA de 23%.

Se tiver um veículo pesado, o aumento é de 47 cêntimos: a tarifa base sobe de 38,31 para 38,69 euros. Com a taxa de IVA incluída, o novo preço é de 47,59 euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Diogo Ferreira Nunes é jornalista Dinheiro Vivo

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com