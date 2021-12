Día de los Inocentes en Perú: top de las bromas más crueles que puedes poner en práctica

Entornointeligente.com / Días antes de que se celebre la llegada de un nuevo año, existe otra fecha conmemorativa que, de igual forma, está presente en la mente de los peruanos: el Día de los Inocentes . Durante el 28 de diciembre de cada año, grandes y chicos salen a relucir las mejores bromas a sus seres queridos, pareja o amigos.

No obstante, aunque esta práctica ha perdido su fuerza con el paso del tiempo, todavía se mantiene viva la costumbre de planificar pesadas ocurrencias. Por ello, a continuación, te contamos acerca de las bromas más crueles por el Día de los Inocentes en el Perú , así como también, conoce los implementos caseros que necesitarás para concretar tu broma.

PUEDES VER: ¿Cuál es el origen del Día de los Inocentes y porqué se celebra el 28 de diciembre? Es importante tener cuidado al momento de ejecutar estas acciones, sobre todo, en aquellas personas que puedan tener problemas cardíacos o que no disfrutan ser parte de este tipo de actividades. Recuerda que esta práctica consiste en compartir un momento agradable entre todos y propiciar un grato recuerdo.

Pantuflas pegadas Esta broma es ideal para realizar a un miembro de tu familia o pareja. ¿En qué consiste? Mientras la víctima duerme, coloca dos tiras de cinta doble contacto en la planta de su pantufla o sandalia y, cuando la persona despierte, se dará cuenta que no va a poder caminar porque sus zapatos están pegados en el suelo. En tanto, podrás divertirte de sus reacciones, mientras intenta descifrar qué sucede.

PUEDES VER: Papá utiliza un efecto para cambiar su rostro por el de un caballo y su hijo queda horrorizado Relleno de mayonesa Si alguien en tu casa dejó unos suculentos postres y te pide expresamente que no te los comas, probablemente acatarás tal disposición. No obstante, será inevitable quedarte con las ganas de jugar una pequeña broma. ¿Cómo hacerlo? Primero, fíjate que no haya nadie cerca para que no te delaten. Luego, consigue una jeringa para comida y llénala de mayonesa. Acto seguido, vacía el líquido blanco en el interior del comestible y déjalo en su lugar. Momentos después, cuando el propietario de esos dulces se disponga a comerlos, se dará cuenta del sabor salado y grasoso.

Reemplaza el azúcar por la sal Una de las burlas más conocidas que sigue practicándose hoy en día, ya sea el 28 de diciembre o cualquier otra oportunidad, es cambiar el azúcar por la sal. La recomendación es llevarla a cabo en la hora del desayuno o si se va a preparar un platillo dulce.

PUEDES VER: Día de los inocentes: ¿cuáles son las mejores bromas para hacerles a tus amigos? Conversaciones por WhatsApp Puedes acceder utilizar esta aplicación para divertirte y pasar un rato de burla junto a tus amigos o familia. ¿Cómo lo hago? Envía mensajes a tu pareja haciéndote pasar por un amante enfurecido o también finge un embarazo. Para hacerlo más creíble, adjunta una foto de la ecografía o de una prueba positiva.

Cambia las horas del reloj Es un tanto complicado hacerlo; no obstante, te recomendamos provechar un momento de soledad o cuando tus potenciales víctimas se encuentren descansando. Tienes dos opciones: adelantar el reloj, con el fin de que todos lleguen antes a sus destinos; o retrasarlo, para que sea tarde. Te recomendamos adelantar la hora, para evitar que la otra persona llegue tarde a algún compromiso.

Llamada telefónica Es uno de los recursos que más se ha puesto de moda en los últimos años. Para esto, existen diversas webs y aplicaciones que tienen esta función. En todo caso, también puedes contar con la ayuda de una persona cuya voz no sea reconocida por la víctima. Aquí puedes jugar diversas bromas; desde el descubrimiento de una infidelidad hasta una multa de tránsito. La creatividad no tiene límites.

Lo más visto de Redes Sociales Celebran al acabar de cocinar su cena para Navidad, pero pierden el control y la botan ¿Cuál es el ritual perfecto para este Año Nuevo 2022? Aquí las cábalas que necesitas conocer Joven recibe un iPhone de regalo en Navidad, pero le duró unos segundos Lo más visto de La República Habacilar: ¿qué pasó con ‘La Momia’, recordado personaje del programa de Raúl Romero? ¿Por qué hoy, lunes 27 de diciembre, es día no laborable para los peruanos? Samahara Lobatón agradeció a su familia por respetar reglas que puso sobre los regalos a su hija Video recomendado: Perro aprovecha que no hay nadie en el parque para subir a los juegos infantiles Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com