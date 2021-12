Alianza Lima anuncia fichaje de Darlin Leiton e Independiente del Valle les deja un mensaje

Entornointeligente.com / Darlin Leiton se ha convertido en el cuarto fichaje de Alianza Lima para la temporada 2022. Este lunes 27 de diciembre, el club íntimo hizo oficial la contratación del extremo ecuatoriano en sus redes sociales. Esto provocó una peculiar respuesta de Independiente del Valle, exequipo del nuevo fichaje victoriano.

“¡Bienvenido al más grande! Darlin Leiton ya es blanquiazul”, escribieron los aliancistas en Twitter para anunciar la llegada de su nuevo atacante. Debajo de la publicación, el elenco negriazul les encomendó una misión: “A cuidarlo mucho”.

Alianza Liam anunció a Darlin Leiton e IDV les dejó un mensaje.

PUEDES VER: Camiseta de Christian Pulisic fue puesta en venta como ‘joya invaluable’, pero la rechazaron “De todas maneras, Independiente del Valle”, respondieron desde Matute . Esta breve charla no pasó desapercibida entre los usuario que celebraron la buena relación entre ambas instituciones.

¿Quién es Darlin Leiton? Darlin Leiton tiene 20 años y juega como extremo. A lo largo de su corta carrera profesional, el volante disputó 25 encuentros con la camiseta de Independiente del Valle, convirtió un gol y realizó una asistencia. Sin embargo, en la temporada anterior no tuvo mucha continuidad y solo jugó dos partidos.

Además, el ecuatoriano ganó la Copa Libertadores Sub-20 del 2020 con la escuadra rayada. En este torneo, anotó dos goles, uno de ellos a River Plate de Argentina en la final. Aquí compartió plantel con el central Piero Hincapié, quien actualmente pertenece al Bayer Leverkusen de Alemania.

