Aflito Newcastle trava Manchester United na Premier League

Entornointeligente.com / A esbracejar nos últimos lugares da Premier League, o Newcastle impôs nesta segunda-feira um empate ao Manchester United (1-1), no encontro que fechou a 19.ª jornada.

Saint-Maximin colocou os anfitriões em vantagem logo aos 7’ e só a meio do segundo tempo é que os ” red devils ” (que alinharam com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no “onze”) chegaram ao empate. O golo (71’) foi do uruguaio Edinson Cavani, que saiu do banco ao intervalo para o lugar de Mason Greenwood.

Na classificação, o Newcastle ocupa a penúltima posição, com mais um ponto e mais um jogo que o Norwich, enquanto o United tem duas partidas a menos e está no 7.º lugar.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com