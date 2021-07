VIDEO: Roba un pase, gambetea al arquero y se ‘come’ un insólito gol con el arco completamente solo

El jugador del Argentinos Juniors se agarró la cabeza sin poder creer semejante mala suerte.

El futbolista argentino Nicolás Reniero protagonizó este lunes una insólita pifia al desperdiciar un gol con el arco solo en un agónico triunfo de su equipo, Argentinos Juniors, frente a Newell’s por 1-0 en la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

La jugada ocurrió en el tiempo extra, con su equipo arriba en el marcador, cuando Reniero robó un pase hacia atrás, esquivó al portero, se acomodó frente al área chica y envió un pelotazo por encima del travesaño.

Inmediatamente se agarró la cabeza, sin poder creer ni él mismo la oportunidad que acababa de arruinar.

