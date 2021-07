Vanessa Senior le responde a su ex pareja: “Nunca estuve enamorada de ti… Quiérete un poquito” (VIDEO)

De este modo, Senior decidió responderle contundentemente y dejarle claro que nunca la amo como ama a su esposa, además de pedirle que deje de meterse en su vida y en la de Nany, ya que asegura sentirse hostigada por Hurtado.

“Yo me dirigir directamente hacia María Fernanda (Estrella Hurtado) porque hasta le da vergüenza mostrar su verdadero nombre (…) por favor te pido que me superes, que si tienes una pareja le respetes la cara porque que chimbo que tu pareja este hablando de su ex a cada rato tirandole punta” , comenzó diciendo.

“Ayer cuando se hizo la noticia sobre Nany Luna y yo, la señora salió a hablar (…) yo no soportaba más la situación de conflictos y tramoyas en mi casa con la señora María Fernanda, no soportaba vivir con una persona que tenia problemas con alcohol (…).”

“Yo nunca me enamore de ti para que tu digas que estuviste en la posición de Nany Luna, para estar en esa posición te tuve que haber amado alguna vez entonces quierete un poquito y te voy a agradecer que no me menciones más ni me tires punta (..) tu no te das cuenta que yo cruce el charco para estar con Nany Luna y yo nunca fui a buscarte en Altamira alguna vez” , dijo.

También mencionó “Aquí tienes mi atención María Fernanda que no menciones más ni a Nany Luna porque nosotras estamos en otro tipo de proceso el cual tu jamás vas a celebrar porque estemos o no estemos, entérate que de ella me enamore jeva”.

“Y me vine para España detrás de ella si me hubiese ido detrás de ti para Altamira hubiese sido otra voz, te voy a dar varios consejos, primero no respondas a esto (…) necesitó decirte que lo que ayer paso en mi casa no es asunto tuyo”, sentenció.

“No te pongas tan alto en el escalón que tu nunca estuviste allí, porque usted nunca fue mi esposa, quiérete, busca ayuda y dos cuando vayas a llorar en las redes, llora de verdad (…)»”, dijo.

“Por más que trates de bailar como Nany Luna, no, no se compare nunca y no la mencione porque ella nunca la ha determinado (…) rodéate de amigos que te quieran y te digan ‘estas haciendo el ridículo’ (…)”, agregó.

“Deja de estar esperando a que yo haga algo, yo creo que yo había hablado y a los cinco minutos ya ella estaba sacando las historias chama haz otra cosa juega Candy Crush”, manifestó Vanessa Senior.

