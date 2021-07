Vacunados y no vacunados infectados tienen misma carga viral de delta

Entornointeligente.com / Vuelven las mascarillas en algunos condados de EE.UU. 1:03 (CNN) — Datos inéditos muestran que las personas vacunadas que luego son infectadas con la variante delta del coronavirus pueden tener tanta carga viral como las que no están vacunadas.

Esta información es el principal impulsor del último cambio en la guía de máscaras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), de acuerdo a una fuente involucrada en el proceso.

En general, las personas que recibieron la vacuna todavía juegan un papel pequeño en la transmisión y las infecciones irruptivas son raras.

Además, la fuente señaló otros dos factores que llevaron a esta decisión: la prevalencia de la variante delta y la baja tasa de vacunación.

¿Cómo defender a los jóvenes de variante delta? 4:17 Cuando la guía se revisó inicialmente el 13 de mayo para que las personas vacunadas pudieran dejar de usar mascarilla, la variante delta solo representaba el 1% de las infecciones reportadas.

Ahora, según los CDC, representa al menos el 83% de los casos.

La fuente también señaló que el nivel general de vacunación del país es más bajo de lo que se esperaba inicialmente. Además, indicó que la mayor parte de la transmisión ocurre en áreas con niveles de vacunación por debajo del 40% de la población.

