¿Te hicieron una oferta laboral? Esto es lo que debes negociar

(CNN Business) — Escribiste el currículum perfecto. Superaste las entrevistas. Y te hicieron una oferta laboral.

Ahora es momento de negociar. Aunque el salario suele ser el principal punto de negociación, no es el final de la conversación. Hay otras prestaciones y beneficios que también pueden ser flexibles.

No digas nada sobre el salario hasta que sea el momento adecuado Los reclutadores suelen pedir una cifra salarial en las primeras fases del proceso de contratación.

“No hay que encasillarse”, dice Alexandra Dickinson, coach de carrera y negociación y fundadora de Ask For It. “Te conviene hablar de dinero cuando te quieren, te necesitan, te tienen que tener (…) lo encontrarán para ti”.

Y si un reclutador te pregunta por tu salario actual, aconseja no darlo. “Nunca hay que darlo. No quieres que te paguen en función de lo que hacías antes, quieres que te paguen en función del conjunto de habilidades que aportas al papel actual en el mercado en el que estás ahora”.

Algunas leyes estatales y locales prohíben a los empleadores preguntar a los candidatos por su historial salarial.

El momento adecuado para plantear el salario es al final del proceso, después de haber recibido una oferta.

Conoce los países con mejor salario mínimo en América 0:45 “Nunca se empieza a negociar en medio de una entrevista”, dice Victoria Medvec, autora de “Negotiate Without Fear” y directora ejecutiva del Center for Executive Women de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern. “No se negocia antes de que hayan dicho: ‘Queremos contratarte'”.

La clave es tener una cifra salarial bien estudiada, que Dickinson dijo que debería ser “alta, pero sin pasarse de la raya”.

Sitios web como Glassdoor, PayScale y LinkedIn pueden ayudar a tener una idea de lo que ganan personas con funciones, niveles de experiencia y mercados similares.

Una vez que tengas un consenso sobre lo que es una cantidad razonable, Dickinson aconseja llegar a tres números diferentes: lo que deseas, lo que quieres y lo que te haría rechazar el trabajo.

“El deseo es una cifra alta y específica con la que se empieza; lo que quieres es el objetivo real, que es un poco más bajo; y lo que no quieres es el punto en el que el acuerdo ya no es bueno para ti; tienes que establecerlo de antemano”, dijo.

Precisa las bonificaciones Si una bonificación anual forma parte de tu paquete de remuneración, asegúrate de mirar el porcentaje y si se prorratea en función del momento en que te incorporaste a la empresa, sugirió Tessa White, CEO de The Job Doctor.

“Las empresas tienen rangos para las bonificaciones y la mayoría de la gente no se fija en eso”, dijo White.

Si una empresa prorratea su bonificación, puede suponer una pérdida de dinero.

“Un gran error que comete la gente es no asegurarse de negociar que su bonificación no se prorratee ese primer año para no perder dinero”, dijo White.

Empresas ofrecen incentivos para atraer a empleados 0:58 Y si la oferta no incluye una bonificación, puedes intentar negociar una, pero pide un plan concreto.

White dice que hay que averiguar lo que se considera superar las expectativas en el puesto para el que se está entrevistando y luego proponer una bonificación en la contraoferta que diga que si se hace XYZ, entonces se obtendrá una bonificación de X.

“A las empresas les encanta cuando pueden dar por conseguir algo a cambio. Lo que no les gusta es negociar por negociar”, dijo White. “Entender lo que es una ganancia para ellos es esencial en la conversación sobre bonos”.

Trabajar donde quieras Trabajar desde casa puede significar una ropa más cómoda y atender la llamada de la mañana durante un agradable paseo, pero no es así como se pide un horario flexible.

Cuando pidas trabajar a distancia de forma permanente o unos días a la semana, los expertos aconsejan mostrar cómo será beneficioso para la empresa.

Y para calmar cualquier inquietud, White recomienda sugerir revisiones periódicas para ajustar el acuerdo según sea necesario y revisar las medidas de productividad.

Así impacta la pandemia y el teletrabajo en los negocios 1:33 “Siempre que enmarques algo que estás pidiendo como un experimento, vas a tener mucha más suerte que si piensan que es algo permanente”.

¿Qué hay en un título? Mucho Negociar un título puede ser beneficioso para ti desde el punto de vista económico a medida que avanza tu carrera.

“Cada vez que se puede subir en la escala de los títulos, aumenta el salario”, dijo White. “Así que si consigues un título más alto, aunque la empresa no te pague más, cuando comparas ese título y pasas al siguiente trabajo tus comparables salariales son más altos. Has creado la ilusión de un trabajo mejor pagado”.

Desarrollo profesional La formación y otro tipo de desarrollo profesional también pueden impulsar tus objetivos profesionales a largo plazo, y pueden formar parte de tus negociaciones.

White sugiere pedir una cantidad fija de dinero al año para actividades de desarrollo profesional, como clases o conferencias.

¿Tienes una oferta? Difunde la noticia Si te llega una oferta cuando todavía estás entrevistándote con otras empresas, comunícalo a los demás empleadores.

“Tu mayor fuente de poder es tu sentido de las alternativas”, dice Medvec. Sugiere que te pongas en contacto con los otros responsables de contratación y les hagas saber que tienes una oferta, pero que estás realmente interesado en ese puesto y no quieres avanzar sin antes consultarlos.

“Hay que expresar un alto grado de interés y entusiasmo por el puesto”, dice, pero hay que evitar comprometerse por completo a aceptar una oferta, si es que se hace.

“A la gente le gusta contratar a alguien a quien otra persona quiere contratar”, dijo. “Existe este valor inferido cuando otras personas quieren contratarte de que eres un buen candidato”.

