Soldado de EU cita a Listín Diario en novela

Entornointeligente.com / ¡Vaya sorpresa tuve cuando leyendo una novela, escrita por un soldado participante de la ocupación estadounidense de 1916-1924 y publicada en 1931, me tropezaba tres veces con el nombre del Listín Diario! Era una forma de demostrar la credibilidad de una información. El libro ‘Un hombre malo’, por William Wendell Flewelling, resulta un tanto cursi, amén de ser una alabanza a los americanos y un relativo desprecio por los dominicanos, pero entretiene y aporta detalles históricos. Ha sido publicado ahora por el Archivo General de la Nación, en su Colección Juvenil.

En casa: aprende a hacer flores, pompones… en papel

Sin salir de casa, con tus hijas, tus sobrinas o tú sola, la arquitecta Elaine Alcántara ofrece enseñarte a hacer flores, pompones y rosetones en papel. Es, como califica, una experiencia en familia. ¿Te apetece? Escríbele a [email protected] o por Whatsapp 809-998-1649.

El mar y el viento inspiran diseño interior

En una edición donde la decoración tiene como punto de partida el litoral y su entorno, la revista de diseño interior y decoración Aldaba, del Grupo Listín, da cabida a una morada donde el mar y el viento fueron la inspiración de la diseñadora Gennia Torres. Al proyecto le llamó ‘Wave’. Es decir, ola. En las páginas de Aldaba puedes adentrarte en los espacios de este apartamento playero con una decoración cargada de paz.

Vegetales, frutas y víveres directo a la casa

Del campo a la cocina es como proyectan el servicio de llevar a tu casa los vegetales, frutas y víveres frescos que necesites. Quien así los ofrece es Mascaró Market, organizados por kits. Una persona que conozco me lo recomendó pues ha utilizado el servicio. Para enterarte de los detalles, entra a su web mascaromarketcuisine.com.

Y tuve que ir a la CAASD…

Había recibido un e mail respondiendo que estaba resuelto el crédito que no aparecía en mi factura de la CAASD. Pero, por esas cosas que pasan, tuve un pálpito y fui a tPago en el CCN a pedir que chequearan cómo aparecía mi cuenta. De crédito, ¡nada! Aparecía facturando el último mes, que había pagado por adelantado. Mi nieta Mariale me llevó a la oficina principal de la CAASD. Me atendió muy bien Criselia Soto. Realizó los trámites correspondientes para mostrar mi cuenta en 0. Por cierto, es sumamente reducido el espacio de servicio al cliente. ¿No hay otro espacio más amplio para montar el departamento de atención al cliente?

