Reanudan proyectos para el muro en la frontera entre EE.UU. y México

Entornointeligente.com / EE.UU.: 188.800 migrantes cruzan la frontera en junio 0:58 (CNN) — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) aprobó el martes cuatro proyectos de construcción para el muro a lo largo de la frontera con México. En ese sentido, destacó la necesidad de abordar consideraciones de seguridad, ambientales y operativas.

El anuncio se produce menos de una semana después de que el DHS rescindiera dos contratos de muro fronterizo que cubren aproximadamente 49 kilómetros.

El DHS, que supervisa la construcción del muro fronterizo, anunció en junio que daría prioridad a los fondos de barrera fronteriza que quedan de la administración Trump. Dijo que lo hará para abordar y remediar problemas urgentes de vida, seguridad y medio ambiente.

Durante su primera semana en el cargo, el presidente Joe Biden ordenó una pausa en la construcción del muro y pidió una revisión de proyectos y fondos.

México celebra freno al muro fronterizo 3:24 Reparaciones y arreglos en el muro Sin embargo, los cuatro proyectos aprobados no implican la construcción de nuevas barreras fronterizas, según el DHS. Se tratará de buscar mejoras como el reemplazo de puertas, restauración de energía y reparación y refuerzo de una sección del muro.

La construcción se llevará a cabo en las regiones del Valle del Río Grande, San Diego y El Centro.

“Estos proyectos reflejan el compromiso del DHS de garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de las comunidades a lo largo de la frontera, las personas que se encuentran allí y nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan el área”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Seguimos enfocados en asegurar la frontera y mantener seguras a las comunidades”, añadió.

Mayorkas debía testificar ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado este martes.

