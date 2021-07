Presidente Cortizo asegura que negociación de contrato con Minera Panamá será bueno para el país

​Las declaraciones del presidente Cortizo se dieron este martes durante el proceso de vacunación contra la covid-19 realizado en el Merca Panamá. Cedida

Actualizado 27/07/2021 17:06

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen afirmo que el proceso de negociación del contrato con Minera Panamá será buena para el país.

“El tema del proceso de negociación del contrato se ha estado iniciando como ustedes saben, ya tenemos un equipo negociador, pero apenas está iniciando”, precisó.

El mandatario dijo no tener absolutamente ninguna duda que va ser una buena negociación para Panamá y obviamente para la empresa, “osea es ganar ganar, pero va a ser una negociacion bien interesante”, enfatizó.

Las declaraciones del presidente Cortizo se dieron este martes durante el proceso de vacunación contra la covid-19 realizado en el Merca Panamá.

