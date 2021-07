Nueve dirigentes de oposición aspiran a la Alcaldía de Caracas

Entornointeligente.com / #12Jul Hoy mantenemos viva la llama del cambio y el espíritu de lucha para conquistar todos los espacios del país.

Juntos, con la ayuda de Dios y de este bravo pueblo, podemos hacer realidad la Venezuela libre y de los venezolanos. #ADelante #VamosVzla #VamosCaracas pic.twitter.com/jWVHmyIDsj

— Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) July 12, 2021

Roberto Patiño. El dirigente de Primero Justicia (PJ) tiene un trabajo social adelantado en Caracas con la promoción de comedores populares desde la organización Alimenta la Solidaridad, con cinco años de funcionamiento, y la ONG Caracas Mi Convive. Al igual que Prosperi, realiza recorridos por Candelaria, Sucre (Gramoven) y Coche (Las Mayas), entre otras parroquias, para hablar con la gente y los comerciantes sobre los problemas que aquejan a la ciudad capital.

El 17 de julio también inauguró una cancha deportiva en La Vega e incluso ha visitado centros de salud como la Maternidad Concepción Palacios y el Hospital José María Vargas para escuchar a sus trabajadores.

” Yo formo parte de un partido y me siento orgulloso porque muchos compañeros están ahí. Un aplauso para Primero Justicia. Pero un partido solo no va a lograr el cambio; podemos cambiar y ganar Caracas, pero para lograrlo requerimos la unión de todos. Estamos luchando por condiciones electorales; la participación no es un regalo al régimen. En la participación en cada una de nuestras comunidades vamos a construir el cambio. Estar en la calle es una lucha social” , expresó el 22 de julio, en un acto público en la parroquia Candelaria.

Hoy volvimos al corazón de Caracas. Realizamos un recorrido desde el mercado Las Flores, en San José, hasta la Candelaria. Comprobamos que muchos comerciantes tienen disposición de cambiar para mejorar su situación, cansados de la crisis que los ha desmejorado por tanto tiempo. pic.twitter.com/TJfrUkLkPr

— Roberto Patiño (@RobertoPatino) July 25, 2021

Jesús Armas. También es activista de PJ y está interesado en la candidatura por el municipio Libertador del Distrito Capital. Su equipo diseñó la app Caracas Cambia, para denunciar en tiempo real problemas de cada comunidad, tales como iluminación, inseguridad, vialidad, basura, agua, entre otros . Además, promueve la página web jesusarmasccs.com, con propuestas para la ciudad.

” Si no hay una estrategia global clara para aumentar la presión sobre Maduro que acompañe el voto, en el mediano plazo será más de lo mismo y seguiremos consolidando al régimen”, advirtió el dirigente en su cuenta de Twitter el 23 de julio.

Armas dijo que con la detención del diputado de 2015 y miembro de Voluntad Popular Freddy Guevara el chavismo “dinamitó” la posibilidad de que las elecciones regionales del 21 de noviembre cuenten con suficientes garantías democráticas , por lo que la oposición debe estar consciente de ello si decide participar. En este último caso llama a ” convertir el día de la elección en una batalla de la civilidad contra la barbarie”.

Armas es otro dirigente de PJ que aspira en Caracas

LINK ORIGINAL: Efecto Cocuyo

Entornointeligente.com