Katie Ledecky nadó 50 metros con un vaso de leche en la cabeza antes de ganar en Tokio (Video)

Entornointeligente.com / Por Infobae

En Tokio 2020 no arrancó como esperó y perdió ante la australiana Ariarne Titmus, de apenas 20 años, que dio el batacazo el lunes y bajó del pedestal a la norteamericana. Titmus se llevó la medalla de oro en los 400 metros libres y le dejó un sabor amargo a Ledecky, que tuvo que conformarse con la medalla de plata y el segundo lugar en el podio.

Pero Ledecky tuvo revancha y también participó en Tokio 2020 de la clasificación de los 1.500 metros libre, prueba que se estrenó en la rama femenina en esta edición de los Juegos Olímpicos, y que tuvo también como protagonista a Delfina Pignatiello. Salió primera y marcó el récord olímpico con un tiempo de 15:35.35.

En la preparación para la gran cita del deporte, la nadadora se entrenó en su casa en 2020 y allí realizó un video que difundió y se volvió viral en sus redes, con más de 4 millones de visitas en Twitter y varios millones más en TikTok.

A propósito de Katie Ledecky (que compite esta noche por medalla), su técnica es tan perfecta que puede nadar con un vaso de leche en la cabeza y no derramar una sola gota. ? #JuegosOlimpicos #Swimming pic.twitter.com/wE9Jmk47Nn

— Esteban Letona (@EstebanLetona) July 25, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

El video de Katie Ledecky, bajo la campaña “Got Milk?” hizo olvidar por un momento la suspensión por la pandemia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se están llevando a cabo ahora, en 2021.

“Got Milk?” es una campaña publicitaria estadounidense que promueve el consumo de lácteos. Fue creada por la agencia de publicidad Goodby Silverstein & Partners para California Milk Processor Board en 1993, y posteriormente se permitió su uso a otros productores lácteos.

“El equipo de Got Milk me dijo que estaban lanzando esta campaña y me preguntó si estaría dispuesta a intentar algo divertido en la piscina”, dijo Ledecky a The Washington Post. “De alguna manera me dejaron a mí ver qué podía hacer. Dije: ‘Déjame entrar en la piscina y jugar un poco’”.

Katie Ledecky primero lo intentó un par de veces con una taza vacía antes de agregar la leche con chocolate. En la primera toma, realizada en julio de 2020, cruzó la piscina sin derramar una gota.

“Creo que mucha gente lo ve y, por supuesto, piensan que estoy tratando de no dejar caer la taza”, explicó. “Pero también estaba tratando de que no entrara agua en la taza porque quería beberla después. No quería arruinar la leche”, agregó.

La nadadora olímpica realizó 36 brazadas para cruzar la piscina, que no está muy lejos de su número habitual. Ledecky normalmente necesita entre 38 y 39 brazadas para nadar a lo largo de una piscina olímpica. Quizás lo más importante es que Ledecky usaba aletas y pateaba constantemente sus piernas a lo largo de toda la piscina, impulsándola a través del agua pero también manteniendo gran parte del trabajo más turbulento lejos de su cabeza y del tambaleante vaso de leche.

En Tokio 2020 a Ledecky le queda competir por el oro en los 200 metros libres (salió primera en la clasificación y en las semifinales), en los 1.500 metros libre y los 800 metros. Las primeras dos competencias se llevarán a cabo el martes por la noche. Por su parte, cerrará su participación en los juegos del país asiático el jueves 29 de julio.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com