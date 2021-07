Instituto Gorgas y ARAP firman convenio de cooperación para investigaciones

Entornointeligente.com / Mediante el convenio a cinco años, las entidades colaborarán en análisis de gua, así como desarrollar e investigar los contaminantes asociados al agro

Flor Torrijos, administradora general de la ARAP (i) junto a Juan Miguel Pascuale, director general del ICGES (d). Cedida

Actualizado 27/07/2021 14:01

Para fortalecer la cooperación en forma efectiva y el desarrollo de planes de trabajos conjuntos y orientados a la investigación científica, capacitación y educación, entre otros aspectos, este martes, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud (ICGES) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) suscribieron un convenio marco de cooperación con vigencia por los próximos 5 años.

Según un comunicado de prensa, la firma fue celebrada entre el director general del ICGES, Juan Miguel Pascuale, y la administradora general de la ARAP, Flor Torrijos, quienes resaltaron el interés común de establecer un instrumento que regule las relaciones entre ambas partes con el fin de propiciar programas en los que existan interés común.

El convenio establece la colaboración en temas relacionados con:

La calidad del agua, bioensayos de toxicidad, experimentos de microcosmos asociados a especies de importancia acuícola y pesquera, Investigación de los contaminantes asociados con las actividades agrícolas, que influyan en el comportamiento y la ecología de organismos que habitan en cuerpos de agua dulce y salubre, haciendo énfasis en aquellos que son de importancia para el sector acuícola y pesquero, Desarrollar tareas conjuntas de investigación y diagnóstico que incluyan análisis de comportamiento contaminante del agua asociados a la agricultura, entre otros aspectos. La vigencia y efectividad del covenido será a partir de la fecha que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la ley nacional, vigente por un período de cinco años y requerirá para su validez del refrendo de la Contraloría General de la República.

