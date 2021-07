Exportações crescem 49,1% no segundo trimestre

Entornointeligente.com / As exportações e importações de bens registaram um crescimento de 49,1% e de 46,3%, respetivamente, no segundo semestre deste ano. Os dados foram divulgados na estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE) e trazem boas notícias.

É que, comparando com o segundo semestre de 2019 – antes da pandemia de covid-19 – as exportações cresceram 3%. Já as importações continuam a mostrar uma quebra de 3,2%. “No 1º trimestre de 2021 as taxas de variação homóloga respetivas tinham sido +6,0% e -4,9%”, diz o INE.

O gabinete de estatística explica que esta estimativa rápida trimestral “tem por base os dados do apuramento a 25 dias do último mês do trimestre e no que se refere aos dois primeiros meses do período de referência, os dados divulgados no mês anterior”.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com