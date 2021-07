El judo otorgó diploma a Venezuela en los Juegos Olímpicos

Entornointeligente.com / CARACAS.-La judoca Anriquelis Barrios cae ante la canadiense Catherine Beauchemin-Pinard por la medalla de bronce, en Golden Score por Wazari.

Con este resultado queda en el quinto lugar siendo una gran actuación para el judo venezolano en unos Juegos Olímpicos, en la categoría de los 63kg.

La criolla adjudicó diploma olímpico para Venezuela y la mejor ubicación del judo venezolano en Juegos Olímpicos.

