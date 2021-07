El covid-19 complica el panorama en Tokio 2020 | Video

Entornointeligente.com / A pesar del aumento de las vacunaciones contra del covid-19 en Japón, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebran bajo una inmensa cautela por la ola de contagios que azota a la capital nipona. Elizabeth Pérez charló con el corresponsal médico en jefe de CNN, Dr. Sanjay Gupta, sobre cómo se verá afectada Tokio por la pandemia.

