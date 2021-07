CSS impone multa de $25 mil a Cambio Democrático por morosidad de $422 mil

Entornointeligente.com / El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, reveló este martes, 27 de julio, que se impuso una multa de $25 mil al partido Cambio Democrático (CD) por morosidad en pago de cuotas.

Indicó que luego de una auditoría se logró determinar que la deuda, que asciende a $422,596, es del periodo de enero de 2010 a octubre de 2015.

Por su parte, Yanibel Ábrego, secretaria general de CD, dijo que la Corte Suprema de Justicia no admitió el amparo que presentó el partido por la multa. “Señor director, exijo que haga todas la acciones legales para cobrar”, solicitó Ábrego, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Ábrego, quien ahora es adversaria de Rómulo Roux, presidente de CD, dijo que una facción de la directiva “no tiene moral” para sentarse en la mesa del diálogo por la CSS, que busca propuestas para salvar esa institución de la crisis financiera que enfrenta.

“Quiero dejar claro que la bancada mayoritaria de Cambio Democrático está en contra de esta morosidad. El partido ha gastado miles de dólares en viáticos. Creo que es hora de que enfrenten esta deuda”, dijo la diputada en clara referencia a Roux.

Por su parte, Lau Cortés dijo que todos los casos de morosidad los “atacaremos con energía” para recuperar esos recursos.

