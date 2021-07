Bromfietser 47ste verkeersdode

Entornointeligente.com / – Jerry Esseboom is zondag in de vroege ochtend overleden na een aanrijding met een auto op de Weg naar Reeberg. De bromfietser is de 47ste verkeersdode van dit jaar. Duorijder Ivanildo N. raakte zwaargewond.

De politie van Santo Boma, bij wie de melding van de aanrijding om één uur in de ochtend binnenkwam, trof de 33-jarige Esseboom en de dertigjarige Ivanildo N. op het wegdek aan. Onderweg naar het ziekenhuis gaf de bromfietser de geest. De duorijder wordt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verpleegd.

Onderzoek bracht aan het licht dat de brom en auto in tegenovergestelde richting reden toen Esseboom op de rijhelft van de wagen kwam en werd aangereden. Het voertuig werd bestuurd door de 49-jarige Marino L. Zowel de brom als auto is aanzienlijk beschadigd. Beide voertuigen zullen worden herkeurd.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com