Boottransport leerkrachten in gevaar

Entornointeligente.com / – Leerkrachten die deze week moeten vertrekken naar scholen in het binnenland kunnen stranden op verzamelplekken van waaruit ze verder moeten met de boot. De exploitanten dreigen hen namelijk niet te zullen vervoeren omdat de overheid een betalingsachterstand heeft. Bovendien is het geld in waarde gedaald, aangezien de brandstofprijs al meerdere keren is gestegen.

Yuro Dipotaroeno, waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zegt tegen de Ware Tijd niet op de hoogte te zijn van het mogelijke probleem. “We treffen juist voorbereidingen om de onderwijzers in het binnenland te krijgen. Ik heb niet gehoord dat boothouders een probleem hebben.”

Thomas Abauna van het dorp Goejaba in het Boven-Surinamegebied is één van de zeker 25 boottransporteurs die al geruime tijd naar zijn geld uitkijkt. “We vragen er keer op keer naar en steeds wordt beloofd dat we het zullen krijgen, maar we hebben daarvan niets gemerkt”, foetert Abauna.

De transporteur klaagt dat de overheid geen rekening houdt met verplichtingen van de bootexploitanten. “We zijn een belangrijke schakel voor het onderwijs in het binnenland en zouden niet moeten bedelen voor ons geld. Het dient deze week gestort te worden, anders zullen de leerkrachten zomaar met de bus naar Atjoni gaan voor verder transport.”

Abauna weet dat veel collega’s ontevreden zijn, maar uit vrees voor rancune dat publiekelijk niet laten merken. “Ik ben niet bang, want er moet iemand aan de bel te trekken, omdat anders de overheid ons blijft vergeten.” Hij zal de boothouders aansporen zich te bundelen om gezamenlijk op te trekken.

Abauna en zijn collega’s kunnen zich niet voorstellen dat de betalingen niet worden berekend volgens de huidige brandstofprijs van SRD 15 voor een liter gasoline. Zowel hij als Robby Pinas van het Cotticagebied wil dat de tarieven worden verhoogd. ” A moni lasi waarde keba . Dat is het nadeel van de boothouders”, moppert Pinas.

Hij transporteert leerkrachten van Wanhati naar Tamarin, twee dorpen aan de benedenloop van de Cotticarivier. “Als ik geen geld krijg, ga ik niet varen. Ik houd heel veel rekening met de overheid, maar uiteindelijk wil je geld zien, vooral omdat alles nu duur is geworden.”

Ook bij René Amautan van het Paramaccagebied, die leerkrachten vervoert naar Langatabiki, heeft de overheid een betalingsachterstand. Hij heeft ook een bus waarmee hij de onderwijzers van Paramaribo transporteert naar Snesikondre om hen vervolgens per boot te brengen naar het nabijgelegen Langatabiki.

Tegen de achtergrond van de onderwijsachterstand in het gebied, zal hij de onderwijzers wel vervoeren. “Ik wil niet dat de kinderen steeds achterblijven met hun leerstof, want vanwege de coronasituatie hebben ze al maanden geen les gevolgd.”

De vervoerder is wel solidair met zijn gedupeerde collega’s en benadrukt dat ze allen recht hebben tot klagen. “Als ik me zou focussen op het geld van het boottransport zou ik ook niet varen, want a moni no pai moro . We lijden verlies.” Ook hij pleit voor een nieuwe kostencalculatie. Andere boothouders in het Paramaccagebied, met name de dorpen Nazon en Loka Loka, wachten ook op achterstallige betaling.

