Anderson pasa de Piratas a Filis

Entornointeligente.com / FILADELFIA – Los Filis están cerca de conseguir una necesaria ayuda para su pitcheo.

Múltiples fuentes le informaron a MLB.com el martes que los Filis han llegado a un acuerdo con los Piratas para adquirir al zurdo Tyler Anderson, quien tiene marca de 5-8 con efectividad de 4.35 en 18 aperturas. Pittsburgh estaría recibiendo a cambio a dos venezolanos, el derecho Cristian Hernández (prospecto número 29 de los Filis, según MLB Pipeline) y el receptor Abrahan Gutiérrez. Ambos están en Clase-A Baja.

Anderson, quien ha lanzado cinco entradas o más en cada una de sus 18 aperturas del año, tenía pautado abrir el martes por la noche con los Piratas, pero fue descartado, según le dijo el manager Derek Shelton a la prensa.

Otros equipos como los Mets habían demostrado interés en el monticular.

