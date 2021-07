3.120 personas no tendrán agua mañana

Entornointeligente.com / Es mejor que tome las previsiones del caso si usted vive o trabaja en San Isidro de Heredia, porque este miércoles no contará con el servicio de agua potable. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) comunicó que mañana estará realizando trabajos de lavado del tanque que abastece a la comunidad, por lo que habrá un corte entre las 7 a.m. y las 3 p.m. Estas son algunos de los luagres que no tendrán agua:

“Del Tanque Santa Cecilia al sur hasta el Centro de Santa Cecilia, Calle El Gringo, del Centro de Santa Cecilia hacia el oeste hasta el Bar Bella Vista ,incluyendo Calle Rubí , Calle Gil,Calle Solís, Calle Azofeifa. Del Tanque Santa Cecilia hacia el oeste todo lo que es Calle Leones hasta llegar a la Escuela de Concepción y la Calle Chilillal”, comunicó la entidad.

PERIODISTA: Mario Taboada

EMAIL: [email protected]

Martes 27 Julio, 2021

HORA: 12:30 PM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com