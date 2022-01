En cambio, estuvo a préstamo en Rayo Majadahonda, Parma y Famalicao hasta que fue adquirido por Sassuolo por 300 mil dólares en octubre de 2020. Sin espacio en el club italiano, fue cedido a Peñarol cinco meses después

Entornointeligente.com /

Juan Gómez. Archivo: octubre de 2021

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Schiappacasse declara en Fiscalía; fiscal de Corte dijo que hubo “una difusión contraria a lo que establece la ley” en el caso Publicado hace 20 minutos Delitos 3 minutos de lectura El secretario de Deporte, Sebastián Bauzá, dijo que espera una “sanción ejemplificante” Ingresá o suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá No tenés suscripción?

Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción? Ingresá ¿No tenés suscripción?

Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita. Suscribite gratis El futbolista Nicolás Schiappacasse, que en estos días se encontraba negociando su contrato con Peñarol, declara este jueves desde las 10.00 ante la fiscal de 4° turno de Maldonado, Carolina Dean, luego de su detención por intentar trasladar un arma de fuego al Estadio Domingo Burgueño Miguel , donde se disputaba el segundo clásico de verano del año.

Al respecto, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo en Informativo Carve este jueves que le generaba “tristeza que una persona joven, con un futuro en una actividad muy especial, de gran relevancia, pueda prestarse a ese tipo de acciones de estar transportando al menos un arma de fuego”. Si bien aclaró que será la investigación de la Fiscalía la que determinará con qué fin transportaba la pistola, “son fines absolutamente nefastos para la propia sociedad”.

Schiappacasse viajaba en un auto rumbo al estadio, junto a otras tres personas, cuando el vehículo fue detenido por la Policía, cerca de las 18.00 del miércoles en las cercanías del peaje Solís. Los efectivos notaron que el jugador estaba escondiendo algo y descubrieron que se trataba de una pistola Smith & Wesson calibre 9 mm con ocho balas.

Las cuatro personas fueron detenidas y Schiappacasse dijo a la Policía que el arma era para ser entregada a un integrante de la barra brava de Peñarol, aunque no identificó el nombre de la persona.

Al respecto, Gómez dijo que tras la detención del futbolista hubo “una difusión contraria a lo que establece la ley” y que “a veces no es buena cosa que todo el mundo pueda saber lo que declaró o no ante una autoridad administrativa un imputado sin que haya llegado siquiera a la Fiscalía”. Esto se debe a que, si Schiappacasse no refrenda sus declaraciones ante la fiscal Dean, lo que dijo al momento de su detención no tendrá validez en el caso.

En este sentido, el fiscal de Corte dijo que quienes participan de los procedimientos tienen “prohibido publicitar determinadas situaciones cuando se está en una investigación”.

El jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, dijo el miércoles en rueda de prensa, sin mencionar al futbolista, que la detención se produjo en el marco del operativo de seguridad para el clásico, y que en este caso particular intervino personal de la seccional 5ª del departamento junto a efectivos de la Dirección Nacional de la Policía Caminera y del Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Canelones. Al detenerlos, “la actitud fue sospechosa para los policías que intervenían y dentro del vehículo se logró incautar un arma de fuego de un calibre potente”, relató.

“Ejemplificante” Por su parte, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, fue consultado por Telemundo sobre la detención de Schiappacasse y manifestó que “lo que sucedió fue lamentable porque fue un jugador de fútbol y por lo que es la imagen que representa para muchos jóvenes los jugadores de fútbol”.

En este sentido, afirmó: “Lamento mucho por lo de él, pero estamos todos [esperando] a que salga una sanción ejemplificante”.

También destacó las declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que en rueda de prensa el miércoles dijo que el club “tiene muy claro qué mensaje tiene que dar si todo lo que se dice es cierto”.

Schiappacasse, que el pasado 12 de enero cumplió 23 años, llegó a Peñarol a préstamo del Sassuolo italiano en marzo de 2021, pero una rotura de ligamento cruzado anterior y ligamento lateral externo de la rodilla izquierda lo dejó sin poder volver a jugar durante el resto de la temporada. Con contrato vigente en el Sassuolo, estaba negociando una extensión de su préstamo o la posibilidad de rescindir con los italianos para continuar en el equipo aurinegro.

Su nombre empezó a hacerse conocido desde muy joven, cuando en 2011, con 12 años, fue goleador del Mundialito Danone representando a Uruguay. Debutó profesionalmente en River Plate con solo 16 años y participó de las selecciones juveniles de Uruguay a nivel de sub 17 y sub 20, siendo campeón sudamericano y disputando dos mundiales en esta última categoría.

Fue vendido por 1,5 millones de dólares al Atlético de Madrid a los 17 años y llegó a ser inscrito por Diego Simeone en una lista de la UEFA Champions League, pero nunca llegó a debutar.

En cambio, estuvo a préstamo en Rayo Majadahonda, Parma y Famalicao hasta que fue adquirido por Sassuolo por 300 mil dólares en octubre de 2020. Sin espacio en el club italiano, fue cedido a Peñarol cinco meses después.

¿Te interesa la justicia? Suscribite gratis y recibí el newsletter de Justicia en tu email. Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite a ilimitada ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite a ilimitada ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Nicolás Schiappacasse Fiscal de corte Porte de arma Sebastián Bauzá Peñarol Comentar este artículo Comentar Suscribite a Ilimitada para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

Entornointeligente.com