Nicmer Evans: Las causas del referendo revocatorio no murieron

Entornointeligente.com / LA PRENSA DE LARA | Agencias.- El líder político Nicmer Evans, miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), afirmó este jueves 27 de enero que las causas para pedir la activación del referendo revocatorio “no murieron”, refiriéndose a la crisis económica, el colapso de los servicios públicos, el hambre, entre otras.

“Las causas del referendo revocatorio no murieron ayer, pues no hay agua ni servicios. Porque hay hambre. Se mantienen las causas. Por eso decimos de manera clara que ayer se prendió una nueva chispa, la chispa de la defensa de la Constitución”, expresó Evans en una rueda de prensa junto al exgobernador César Pérez Vivas, también miembro de Mover.

Ambos reiteraron que introducirán ante el TSJ un recurso de nulidad del cronograma para la recolección de firmas para activar el revocatorio, pues consideran que el plazo establecido por el CNE hacía inviable la realización del proceso.

El CNE aprobó, sin las firmas de Roberto Picón y Enrique Márquez, la solicitud para activar el proceso el 17 de enero, y dio un plazo de nueve días de preparación para la recolección de firmas. Además, como denunció Pérez Vivas, se dispuso la instalación de 1.200 puntos en el país para recolectar las firmas en un lapso de solo 12 horas.

“Esa fue una decisión totalmente violatoria, tanto de las normas administrativas como de la Constitución, y tiene como único objetivo impedir en la práctica la realización del referendo revocatorio. No hay sino una discriminación a 95% de los ciudadanos”, dijo el exgobernador en una reciente entrevista para El Nacional.

En la rueda de prensa, el líder político subrayó que, por ejemplo, para una elección presidencial se establecen al menos 40.000 mesas, y mencionó que Mover pudo documentar que una persona tardaba al menos 3 o 4 minutos en hacer el proceso, lo que hizo “humanamente imposible lograr el número requerido por la Constitución de manifestaciones de voluntad”.

” Surgirán las voces que dirán por qué perdemos el tiempo yendo al TSJ si ya sabemos la decisión . Tenemos que hacerlo porque nosotros actuamos en el marco de la ley, es el régimen de Maduro el que violenta la Constitución. Lo vamos a volver a probar cuando nos presentemos con nuestra demanda de nulidad”, dijo.

Mientras que Evans insistió en que esto no se trata de sustituir liderazgos, sino de “reconocer los liderazgos de todos”.

“Ayer hubo cero firmas porque no tuvo validez . Mover no reconoce lo que se hizo ayer y, por tanto, no hubo 40.000 firmas sino cero. Solo serán válidas cuando haya un cronograma válido para activar el derecho al revocatorio”, agregó.

Se espera, dijo, que el recurso de nulidad sea introducido ante el TSJ la próxima semana.

Fuente informativa: El Nacional.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com