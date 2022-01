Mundial Catar 2022: Estas son las 14 selecciones clasificadas hasta el momento

Entornointeligente.com / Estos son los equipos ya clasificados para el Mundial: . Zona Sudamérica: Brasil, Argentina . Zona Asia: Catar (país anfitrión), Irán . Zona Europa: Dinamarca, Alemania, Francia (vigente campeón), Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos (Ex Holanda) Your chance to be there starts now! ?? ?? #WorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022 Más en Andina: ? La selección peruana realizó hoy su último entrenamiento previo al partido de Colombia y la gran novedad fue la inclusión en la oncena titular de Christofer Gonzáles. https://t.co/YVok3DkaUr pic.twitter.com/8YC7kG1YH3

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 27, 2022 (FIN) Publicado: 27/1/2022 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com