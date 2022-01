Jennifer López reveló la razón por la que terminó con Marc Anthony

Entornointeligente.com / En una entrevista con la revista ‘W’, la Diva del Bronx confesó que desde que comenzó a volverse más famosa, en ocasiones sufre de ataques de pánico, los cuales incluso fueron uno de los motivos de su separación con Marc Anthony.

JLo explicó que comenzó a sufrir de este padecimiento después de aparecer en la película ‘Selena’ de 1997. La cantante se abrumó por la atención que recibió, sobre todo porque desconocidos se le acercaban en público, situación que se volvió incómoda para ella.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, señaló.

Precisamente debido a los ataques de pánico, JLo terminó de aclarar su situación con Marc Anthony, orillándola a tomar la decisión de separarse, tras haber estado ignorando sus sentimientos con el cantante durante el tiempo que desarrolló ansiedad.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”, relató la intérprete de ‘On The Floor’.

