Irán se clasifica al Mundial Catar 2022 tras su victoria ante Irak

Entornointeligente.com / La selección iraní es la decimocuarta en validar su pasaje para el Mundial-2022 (21 noviembre-18 diciembre) y el segundo equipo de Asia en conseguirlo, después del propio Catar, clasificado directamente en calidad de país organizador. Irán se ha mostrado muy fuerte en el grupo A, con seis victorias en siete partidos (19 años) y tiene matemáticamente seguro terminar en una de las dos primeras posiciones clasificatorias, a tres jornadas para el final. En Catar, a finales de este año, intentará superar por primera vez la primera fase de un Mundial después de cinco intentos infructuosos en sus anteriores participaciones, en 1978, 1998 (pese a una victoria sobre Estados Unidos 2-1), 2006, 2014 y 2018, Irán, invicto desde la llegada a su banquillo del croata Dragan Skocic en febrero de 2020 (once victorias y un empate), se impuso este jueves gracias a un tanto del atacante del Oporto Mehdi Taremi justo después del descanso (minuto 48). “Estamos felices, vamos al Mundial”, corearon los hinchas a la salida del estadio. “Es nuestro equipo, son nuestros leones”, añadían. Por primera vez desde hace casi tres años, las mujeres estaban autorizadas a asistir a este partido en las gradas del estadio. Desde hace cuatro décadas, la República Islámica prohíbe generalmnte el acceso de las espectadoras a los estadios, especialmente para los partidos de fútbol. Los religiosos, que juegan un papel preponderante en este país musulmán, sostienen que las mujeres deben ser protegidas de la atmósfera masculina y de la vista de hombres parcialmente desvestidos. En septiembre de 2019, la FIFA, instancia dirigente del fútbol mundial, había dicho a Irán que debía permitir a las mujeres el acceso sin restricciones a los estadios. Un mes después pudieron asistir en el estadio Azadi de Teherán al duelo entre Irán y Camboya, partido de las eliminatorias al Mundial-2022. ?????? IR Iran make it three #WorldCup tournaments in a row! @theafcdotcom | #WCQ pic.twitter.com/adX70YxVgO

