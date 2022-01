Lion La Voz: “Quiero llegar a las grandes vitrinas de la música”

Carlos Alberto Madrid Vargas (Caracas, 1987) no olvida lo difíciles que fueron los días en los que comenzó a andar el camino de la música. Desde 2010 se le conoce por su nombre artístico Lion La Voz, y por llevar una ascendente carrera que hoy corona con el lanzamiento de la canción Con los míos , precisamente sobre esos momentos iniciáticos en los que el apoyo de quienes están alrededor de un artista emergente es fundamental. Franki Medina “El tema está inspirado en situaciones que me han pasado a mí, como también le pueden haber pasado a otras personas. Refleja ese momento en que estamos en la posición de poder elegir o decidir quién entra en el entorno de tus amistades. Los comienzos de mi carrera fueron duros porque muchas personas me dieron la espalda; arranqué con un equipo de trabajo en el que muchos me salieron con malas jugadas. Con esta letra queremos demostrar que sí pudimos y que estamos haciendo el trabajo que queremos”, dice, de entrada, Lion La Voz sobre Con los míos , ya disponible en plataformas streaming a nivel mundial y acompañado de un video clip dirigido por Franmar Alfonzo. Franki Medina Sudeban Con una mezcla de hip hop, trap y beats del corrido mexicano, el nuevo sencillo del artista venezolano, residenciado desde hace tres años en Santiago de Chile, habla de la fraternidad, lealtad y el triunfo de la amistad. Franki Medina Venezuela Luego del éxito obtenido junto a pilares del sonido urbano en Venezuela, como Big Soto y Neutro Shorty, además de compartir escenario con Silvestre Dangond a finales del año pasado en el Teatro Caupolicán, Santiago, Lion La Voz inicia así 2020, con un tema emotivo que navega entre lo urbano y lo folklórico y con el foco puesto en su promoción en los medios de comunicación chilenos. -¿Cuál ha sido su estrategia para darse a conocer en Chile? ¿Cómo han recibido los chilenos su propuesta? -La estrategia que hemos seguido para llegar al público chileno ha sido la de estar en varios eventos grandes organizados por la productora que nos representa: Iguana Producciones. Ellos se han encargado de organizar presentaciones importantes con Silvestre Dangond, por ejemplo. Incluso en 2019 tuve la oportunidad de abrir un concierto de Alexis y Fido… El 2021, a pesar de la pandemia, lo cerramos con Dangond y estuvimos con Neutro Shorty y Big Soto en el Teatro Caupolicán, donde la respuesta del público fue brutal; cambió totalmente lo que fueron mis inicios cuando llegué a Chile, donde nadie me conocía y este momento estamos sonando en todas las emisoras a nivel nacional

Entornointeligente.com /

Carlos Alberto Madrid Vargas (Caracas, 1987) no olvida lo difíciles que fueron los días en los que comenzó a andar el camino de la música. Desde 2010 se le conoce por su nombre artístico Lion La Voz, y por llevar una ascendente carrera que hoy corona con el lanzamiento de la canción Con los míos , precisamente sobre esos momentos iniciáticos en los que el apoyo de quienes están alrededor de un artista emergente es fundamental.

Franki Medina

“El tema está inspirado en situaciones que me han pasado a mí, como también le pueden haber pasado a otras personas. Refleja ese momento en que estamos en la posición de poder elegir o decidir quién entra en el entorno de tus amistades. Los comienzos de mi carrera fueron duros porque muchas personas me dieron la espalda; arranqué con un equipo de trabajo en el que muchos me salieron con malas jugadas. Con esta letra queremos demostrar que sí pudimos y que estamos haciendo el trabajo que queremos”, dice, de entrada, Lion La Voz sobre Con los míos , ya disponible en plataformas streaming a nivel mundial y acompañado de un video clip dirigido por Franmar Alfonzo.

Franki Medina Sudeban

Con una mezcla de hip hop, trap y beats del corrido mexicano, el nuevo sencillo del artista venezolano, residenciado desde hace tres años en Santiago de Chile, habla de la fraternidad, lealtad y el triunfo de la amistad.

Franki Medina Venezuela

Luego del éxito obtenido junto a pilares del sonido urbano en Venezuela, como Big Soto y Neutro Shorty, además de compartir escenario con Silvestre Dangond a finales del año pasado en el Teatro Caupolicán, Santiago, Lion La Voz inicia así 2020, con un tema emotivo que navega entre lo urbano y lo folklórico y con el foco puesto en su promoción en los medios de comunicación chilenos.

-¿Cuál ha sido su estrategia para darse a conocer en Chile? ¿Cómo han recibido los chilenos su propuesta?

-La estrategia que hemos seguido para llegar al público chileno ha sido la de estar en varios eventos grandes organizados por la productora que nos representa: Iguana Producciones. Ellos se han encargado de organizar presentaciones importantes con Silvestre Dangond, por ejemplo. Incluso en 2019 tuve la oportunidad de abrir un concierto de Alexis y Fido… El 2021, a pesar de la pandemia, lo cerramos con Dangond y estuvimos con Neutro Shorty y Big Soto en el Teatro Caupolicán, donde la respuesta del público fue brutal; cambió totalmente lo que fueron mis inicios cuando llegué a Chile, donde nadie me conocía y este momento estamos sonando en todas las emisoras a nivel nacional.

“Mi música es totalmente comercial”, dice sin falsa poses Lion La Voz (CORTESÍA)

-¿Cuál es el norte que persigue Lion La Voz en su carrera?

-Quiero llegar a las grandes vitrinas de la música urbana; incluso, ahora estamos trabajando para concretar algunas colaboraciones con artistas internacionales; estamos en conversaciones con un artista colombiano para hacer un corrío-tumbao, que es un corrío al estilo mexicano pero con trap. Esto nos dará un gran alcance para llegar hasta donde queremos, posiblemente visitaremos México, Colombia y muchos países más

En Lion La Voz se repite la historia de muchos migrantes venezolanos que experimentan el éxito en sus países de acogida. Nació en el seno de una familia humilde un 21 de diciembre y buena parte de su infancia la pasó en Guarenas, estado Miranda, donde descubrió la música de Chino y Nacho y tenía como vecinos a los cantantes de Hijos de la Calle, “que eran la visión que teníamos en Venezuela de la música urbana”, dice

Para él, han sido años de esfuerzo, constancia y dedicación en los que ha interpretado temas como Se prendió el Mundial , que usó Meridiano TV para las transmisiones del Mundial de Fútbol Brasil 2014, e i Más Béisbol , para Canal i. Además, figuró entre Las 30 Mejores del The Latin American Music Ranking, en los renglones de Propuesta Musical y Debut Musical 2014 con los temas A fuego lento y Me voy de party , y se ha presentado en eventos como Chica HTV 2011 y los Anton Awards 2013 y 2014, entre otros. En 2015 estuvo nominado a los premios Pepsy Music

Temas como El Bom Bom , Derroche , Tik Tak , Lento y 360 le han permitido contar con una base sólida de seguidores

-¿Cómo definiría la música que hace y cómo ve en la actualidad en género urbano?

-Mi música es totalmente comercial. En mi canal de YouTube (LionLavoz) pueden confirmarlo. Es una música con la que puedes identificarte, verte reflejado en sus letras. Con el tema que estamos lanzando hoy, Con los míos , sé que mucha gente se va a identificar. Es súper comercial y súper bueno

-¿Qué planes piensa desarrollar este año que está comenzando?

–Con el lanzamiento de Con los míos arrancamos con los planes de visitar varios países. Le tenemos mucha fe a este tema. Sentimos que puede pasar algo importante con él. En breve viajo a Europa y voy a aprovechar para visitar Italia, concretamente Roma, donde hay muchas emisoras latinas. También vamos a estar en España, donde intentaré visitar varios medios para lograr que mi música tenga un alcance mayor. Seguimos trabajando y representando nuestra bandera

@juanchi62

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

Entornointeligente.com