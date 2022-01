Paraguay vs. Uruguay: conoce los pronósticos para el duelo por las Eliminatorias Qatar 2022

Entornointeligente.com / Paraguay y Uruguay se citan este jueves 27 de enero a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora paraguaya y uruguaya) por la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Un duelo muy importante para ambas selecciones, que quieren mantener su esperanza de asistir a la próxima Copa del Mundo.

La Albirroja, en su Estadio General Pablo Rojas, intentará ganar y arruinar el debut de Diego Alonso, quien hará su estreno como entrenador de la Celeste. Solo tres puntos separan a los dos conjuntos.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto marchan en la novena posición con 13 unidades, mientras que los charrúas están en sétimo lugar con 16

PUEDES VER: ¡Concentrados al tope! Diego Godín indicó cuál será la clave para clasificar al Mundial Paraguay vs. Uruguay: pronósticos de las casas de apuestas Betsson: gana Paraguay (3,25) | empate (3,00) | gana Uruguay (2,50) Inkabet: gana Paraguay (3,25) | empate (3,00) | gana Uruguay (2,45) Doradobet: gana Paraguay (3,33) | empate (3,10) | gana Uruguay (2,40) Meridianbet: gana Paraguay (3,03) | empate (2,99) | gana Uruguay (2,54) Te apuesto: gana Paraguay (3,20) | empate (2,95) | gana Uruguay (2,42) Paraguay vs. Uruguay se enfrentan por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Composición GLR

Programación de la fecha 15 eliminatorias sudamericanas Ecuador vs. Brasil: Movistar Deportes, El Canal del Fútbol y SporTV. Paraguay vs. Uruguay: Movistar Plus, Tigo Sports Paraguay y VTV Uruguay. Chile vs. Argentina: Movistar Deportes, TNT Sports, Estadio TNT, TVN, TV Pública y TyC Sports. Colombia vs. Perú: Movistar Deportes, América TV y Caracol TV. Venezuela vs. Bolivia: Movistar Plus, TLT Venezuela y Tigo Sports Bolivia. Eliminatorias Qatar 2022 – tabla de posiciones

