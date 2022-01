Derrame de petróleo: más misiones extranjeras se sumarán a Naciones Unidas

Entornointeligente.com / “Sé que están viniendo misiones de otros países, a las cuales felicito porque entenderán que el cuidado de naturaleza no es de un país, sino de todo el mundo”, señaló Ramírez en entrevista con Andina Canal Online. El titular del Ambiente pidió tranquilidad a la ciudadanía y garantizó que el Estado está actuando en forma inflexible para hacer cumplir la normatividad ambiental. No obstante, Ramírez consideró que había que replantear algunos aspectos sobre la legislación ambiental, por lo cual no descartó que su sector plantee un paquete legislativo al Congreso. Lea también: Procuraduría: es momento de que Repsol asuma su responsabilidad “En el Perú se ha sido blando durante mucho tiempo con empresas que han provocado derrames de hidrocarburos y nos han dejado pasivos ambientales como herencia”, refirió. Además, Ramírez reiteró que el Ministerio de la Producción analiza la posibilidad de entregar un subsidio o bono a los pescadores afectados por el derrame de petróleo que afecta las playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y otras. “El ministro de la Producción (Jorge Luis Pardo) ha visto posibilidad de llevar al Consejo de Ministros este caso y generar una norma de emergencia para permitir un desembolso a favor de estas personas”, señaló Precisó que la eventual entrega del bono se daría sin perjuicio de la indemnización que le correspondería entregar a la empresa Repsol. “Tenemos que poner el hombro y ser ser solidarios con hermanos pescadores”, expresó. (FIN) RMCH/JCC JRA Más en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo sostuvo hoy que el Gobierno asume con total responsabilidad el inicio del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). https://t.co/JCUzF2OUzC pic.twitter.com/WvE9TSkhE4

