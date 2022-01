Infantino defiende su Mundial bienal

Entornointeligente.com / Strasbourg (AFP) — El presidente dela FIFA Gianni Infantino defendió este miércoles su proyecto de Mundial bienal invocando el drama de los migrantes africanos en el Mediterráneo, provocando una polémica que el dirigente trató de poner fin asegurando que sus palabras fueron “malinterpretadas”. Infantino defendió su proyecto de reforma de la Copa del Mundo ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), con sede en Estrasburgo (noroeste de Francia), hablando de un fútbol que actualmente va “en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría no tiene nada”. “Entiendo que en Europa, la Copa del Mundo se celebra dos veces por semana, porque los mejores jugadores juegan en Europa“, pero quiso recordar “al resto del mundo (…) que no ve a los mejores futbolistas, que no participa en las competiciones de alto nivel”, añadió Infantino. Las confederaciones europea y sudamericana (las dos más potentes) y los grandes clubes se oponen a la hipótesis de un Mundial bienal, en lugar de celebrarlo cada cuatro años como ahora, pero por ejemplo las 54 federaciones africanas apoyan el proyecto. “Tenemos que incluirles, debemos encontrar la manera de incluir a todo el mundo, de dar esperanzas a los africanos para que no se vean necesitados de atravesar el Mediterráneo para encontrar una vida mejor, pudiendo encontrar probablemente la muerte en el mar. Teneos que darles oportunidades, ofrecerles dignidad, no haciendo caridad, sino permitiendo al resto del mundo participar”, declaró el dirigente italo-suizo. Estas palabras desataron una polémica el miércoles por la noche. “Mis compañeros de Human Rights Watch entrevistan a refugiados de todo el mundo casi a diario. Redactamos informes sobre las razones – los abusos, las dificultades – que les llevan a abandonar sus países. Nunca han mencionado que sea por la periodicidad del Mundial“, tuiteó Andrew Stroehlein, jefe de prensa de HRW. Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, organización que dice representar a tres millones de aficionados europeos, escribió en esta red social: “¿Hasta dónde puede llegar Infantino? Instrumentalizar la muerte en el Mediterráneo para vender su plan megalómano va más allá de las palabras”. Ante estas críticas, Infantino se defendió en un texto transmitido a la AFP: “Dado que algunos de mis propósitos (…) parece que han sido malinterpretados y sacados de su contexto, quiero precisar que, en mi discurso, mi mensaje más general era que toda persona en posición de tomar decisiones tiene la responsabilidad de tratar de mejorar la situación de la gente en todo el mundo”. “Si hay más oportunidades disponibles, incluido en África, pero no únicamente en ese continente, esto debería permitir a la gente de aprovecharlas en sus propios países. Era un comentario de orden general, que no estaba relacionado directamente con la posibilidad de jugar una Copa del Mundo cada dos años”, añadió.

Miércoles 26 Enero, 2022

HORA: 08:30 PM

